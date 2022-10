False fatture nel commercio di pellet: quattro ai domiciliari tra cui un veronese

Nell’operazione sono stati sequestrati beni e denaro per oltre 1,5 milioni di euro, contenuto in 67 conti correnti.

Un’associazione a delinquere dedita al commercio di prodotti energetici, principalmente pellet e legname è stata scoperta da un’indagine condotta dalla Procura di Rovigo e attuata dalla Squadra Mobile di Rovigo, con il supporto degli investigatori del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova.

Quattro le persone finite agli arresti domiciliari: due veneziani, un trevigiano e un veronese, indagati per associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale. Nell’operazione sono stati sequestrati beni e denaro per oltre 1,5 milioni di euro, contenuto in 67 conti correnti.

Nel corso dell’attività di polizia giudiziaria, sono stati perquisiti capannoni industriali e abitazioni tra Veneto, Emilia Romagna e Lombardia (specificamente nelle province di Brescia, Ferrara, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Verona).