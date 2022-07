Fallisce la compagnia aerea, coppia veronese bloccata in Norvegia

Sarà un finale di vacanza con suspence quella di una ventina di persone, che avevano scelto la Norvegia per la villeggiatura estiva, ma che si sono ritrovate nel bel mezzo del fallimento della Sas, Scandinavian airlines, la compagnia aerea di bandiera di Danimarca e Svezia, che ha presentato volontariamente istanza di chapter 11, la bancarotta assistita, negli Stati Uniti. Si tratta di un procedimento legale per la ristrutturazione finanziaria condotto sotto la supervisione del tribunale federale degli Stati Uniti che consente di continuare le operazioni.

E a poche ore dall'annuncio al ricorso della procedura, circa 70mila turisti di Scandinavia e Norvegia si sono ritrovati con voli cancellati e difficile previsione per il rientro, anche se Sas, martedì aveva dichiarato che avrebbe continuato ad operare durante il processo di ristrutturazione volontaria. «In questo momento siamo su un pullman polacco che avrebbe dovuto accompagnare dei turisti bielorussi qui in Norvegia, ma che visto il fallimento della Sas non sono partiti», spiega il veronese Claudio Verzè, che è in vacanza con la moglie Eleonora De Guidi ed altre 16 persone, un gruppo organizzato dal circolo Unicredit di Vicenza. La compagnia, ieri, avrebbe dovuto partire da Alta, nella contea di Troms og Finnmark, per poi arrivare ad Oslo ed imbarcarsi per Milano Malpensa per il rientro lunedì.«I nostri piani sono cambiati», continua Verzè, «ma non ci siamo perduti d'animo, tanto valeva continuare la vacanza sperando che nel frattempo si trovi una soluzione da parte della compagnia aerea. Non siamo gli unici bloccati qui, ci sono circa 70mila turisti appiedati, una soluzione si troverà».

E così, con ingegno veneto, il gruppo, composto più da vicentini, non ha esitato ad affittare il pullmino con conducente polacco. «L'autista era partito prima, per essere qui all'arrivo dei suoi turisti, ma visto che non sono arrivati, abbiamo deciso di prenderlo noi e adesso stiamo viaggiando verso Capo Nord. Poi valuteremo il da farsi. Da qui ad Oslo ci sono circa 22 ore di viaggio e si fa di fiordo in fiordo, non ci sono autostrade dirette, una strada piuttosto tortuosa».Il primo pensiero è dunque suggerire di salire, pullman compreso, su un postale, un traghetto. Sorride Verzè: «Già, sarebbe la giusta scelta, ma domenica c'è lo sciopero dei traghetti, quindi anche questa opzione non è percorribile. Noi speriamo che ora di lunedì, qualcosa si sblocchi, a casa ci dobbiamo tornare, noi abbiamo i nipotini da tenere», sorride ancora Verzè, cui il buon umore non manca davvero: «L'umorismo è il sale della vita. Mai perdersi d'animo, e poi, fossero queste le cose gravi. Siamo in un bel Paese, c'è tutto. Voli a parte»..