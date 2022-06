Fabio Capello: «Damiano è diverso da tutti. Un uomo vero, capace di costruire»

Don Fabio e l’Anima Candida. Uno scudetto insieme nel 2001. L’ultimo conquistato dalla Roma. Fabio Capello non ha dubbi sul candidato sindaco Damiano Tommasi. «Uomo vero, uomo a 360 gradi». Il centrocampista veronese, con il tecnico friulano, giocava più di chiunque altro negli anni d’oro della Roma di Franco Sensi. Sempre presente lì in mezzo al campo. Andate a rivedervi le statistiche della Roma di inizio Millennio. Tommasi sfiora le 50 presenze stagionali tra Coppe e campionato.

«Ho capito subito che tipo di ragazzo era. Una persona capace di costruire. In campo ma anche nello spogliatoio. Quando c’era da fare, lui faceva. Molto pratico, molto attento. È stato bello conoscersi alla Roma».

Le parole di Capello, arrivate in questi giorni di campagna elettorale, non suonano come nuove. Tommasi, infatti, ha esercitato spesso un grande appeal nei confronti dei compagni che avevano avuto modo di apprezzarne doti tecniche e morali. Giusto per citare un esempio, ripescandolo dal passato, fu lo stesso Francesco Totti a dire nel 2017: «Tommasi è l’uomo giusto per la Figc. Lo conosco benissimo e lui potrebbe essere figura perfetta per la presidenza». Tutto torna. Adesso soprattutto che Damiano è in corsissima per la poltrona di primo cittadino a Verona. Nessun dubbio per Capello: «Certo, lo voterei. Mi chiedete cosa penso di lui? E io ripeto: quando dico che Tommasi è un uomo vero, penso di avere detto già tutto».

Friulano (don Fabio) e veneto (Tommasi). Stessa grande cultura per il lavoro, per il rispetto del silenzio, per la valorizzazione delle idee. Damiano è ragazzo speciale per il suo ex allenatore. Uno di quelli già avanti rispetto a tanti altri compagni nel top della sua carriera. Lontano dal divismo di oggi. Lontano dal stereotipo del calciatore inarrivabile. Ragazzo del popolo in mezzo a tante stelle. «La sua è sempre stata vocazione diversa, quasi una missione». Raccoglie i pensieri Capello, che si è concesso anche a «La Repubblica» per confermare il suo “pensiero positivo” su Damiano. «Impossibile dimenticarsi di uno come lui».

Il tempo corre via. Capello si fa aiutare dall’empatia e da un ricordo ancora vivo della sua esperienza (non solo) di campo vissuta con Damiano. Anche perché, con lui, Tommasi ha saputo sempre cogliere l’attimo. «Paziente» dice «perché capace di farsi trovare pronto anche quando non giocava». La differenza per il ragazzo di Vaggimal è sempre stata quella di far risaltare i dettagli. Nella circolarità dei pensieri, torna sempre in emersione quel concetto forte: ragazzo di popolo. «Corre da solo Damiano. Si è mescolato alla gente. Conta quello. Conta non nascondersi dietro i partiti. Ha capito cosa doveva essere fatto. Anche perché il 40 per cento non lo prendi per caso».

Ha letto tutto Capello, ha seguito da lontano. E accende un sorriso a distanza quando gli si chiede, al telefono, di parlare di Tommasi. «Ah, Damiano. Pochi come lui». Tommasi è sempre stato particolare. Il fatto di essere “anima candida” a Roma, rappresentava un chiaro segnale di distinzione da tutti gli altri. «Infatti, chi lo ha votato» sottolinea ancora Capello, «ha scelto Damiano, ha scelto la persona. La considero la grande vittoria di Tommasi». Da parte di Capello è arrivata una telefonata di complimenti al suo ex calciatore. «Li merita, lui è un genuino. Uno che ha sempre fatto prevalere la forza delle idee». Una chiave di lettura, quella di Capello, che diventa chiave interpretativa del consenso ottenuto in questa prima tornata elettorale da Damiano. «Lui è diverso. E la gente lo ha votato per questo, per la sua diversità. Non certo per l’appartenenza ad un partito».