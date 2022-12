Un anno di news: le 12 notizie che hanno segnato il 2022 dei Veronesi

Dalla cronaca allo sport, dalla cultura alla politica, agli spettacoli. Riviviamo alcune delle principali notizie veronesi che l'Arena ha raccontato in questo 2022. Ne abbiamo scelte dodici, una per ogni mese

GENNAIO

Incendio in una scuola Incubo baby gang

«L'episodio più grave degli ultimi anni». Così il vicesindaco Luca Zanotto definisce l'incendio doloso che nella notte tra il 24 e il 25 gennaio devasta la biblioteca al primo piano della scuola media Dante Alighieri di via Porta Catena, in quartiere Catena, lesionando anche l'impianto elettrico e rendendo temporaneamente inagibile la struttura. Il riferimento di Zanotto, assessore con delega all'edilizia scolastica, è agli atti vandalici commessi ai danni delle scuole comunali, che ultimamente sono finite più volte nel mirino di bande di teppisti anche minorenni.

La dinamica è in corso di accertamento, ma l'ipotesi è che anche dietro a questo gesto vi sia un gruppo di giovani delinquenti, che fra l’altro ha lasciato segni ben visibili del proprio «passaggio» sulla vetrata d’ingresso che dà sulla strada (è antisfondamento e per questo non ha ceduto), sulla porta della palestra, anch’essa affacciata sulla strada (ma dalla quale non si accede alla scuola) e su una delle finestre sul retro. «Nella maggioranza dei casi che si sono verificati finora, l'obiettivo erano i distributori automatici, che vengono scassinati per rubare gli spiccioli. Qui non sembra essere stato sottratto nulla. Nelle scuole i tentativi di scasso e i danneggiamenti sono aumentati, ma a mia memoria niente di simile era accaduto finora», afferma Zanotto. Il rogo ha distrutto il solaio e gli arredi scolastici della biblioteca, oltre alla collezione libraria, e intaccato uno dei cipressi del giardino. I danni non sono ancora stati quantificati e nemmeno i ripristini che saranno necessari, in compenso si cercano tracce di un accelerante, data la violenza con cui si sono sprigionate le fiamme.

La segnalazione arriva alle 23.30 da un passante, che nota un cestino dell’immondizia a bordo strada avvolto dal fumo e allerta la Polizia locale, non accorgendosi del fuoco vero e proprio che divampava qualche metro più in là. Una pattuglia che si trova già in zona per controlli avvisa i vigili del fuoco, intervenuti con dieci unità e tre mezzi per estinguere le fiamme. Le operazioni si sono concluse verso le tre di notte. L'intervento tempestivo consente di circoscrivere il rogo alla biblioteca.

FEBBRAIO

Spray urticante in un'aula dell'istituto professionale

In 16 al pronto soccorso Una bravata durante il cambio dell’ora tra la prima e la seconda lezione. Una leggerezza che scatena il panico in una classe della scuola professionale Luniklef in lungadige Capuleti. Una quindicenne spruzza lo spray antiaggressione in classe, forse per cercare di capire quale potenzialità avesse. E succede un disastro. La sostanza urticante fa lacrimare gli occhi e blocca il respiro ad alcuni componenti della classe.

L’aula viene fatta evacuare, ma scatta anche il piano di maxi emergenza che vede coinvolti il 118, la questura, i vigili del fuoco che intervengono con 4 automezzi con 10 unità e personale specializzato nell’istituto professionale. Sono 25 gli studenti che manifestano sintomi, dall’attacco di panico alla difficoltà respiratoria. Rientrato l’allarme, gli alunni non coinvolti, tornano nelle proprie classi, mentre proseguono le operazioni di assistenza a coloro che sono venuti a contatto con la sostanza irritante. I sanitari portano in ospedale 14 persone, per accertamenti, in codice verde e due in codice giallo negli ospedali di Borgo Roma, Borgo Trento e Negrar.

Sul posto, oltre al funzionario di servizio, anche il comandante dei vigili del fuoco, la Polizia ed il Suem 118 con 6 mezzi tra ambulanze ed automediche. «C’è stato soprattutto tanto panico tra gli alunni», spiega Omar Furgieri, responsabile amministrativo della scuola, «in istituto che forma parrucchieri ed estetiste, abbiamo a capienza piena quasi 500 allievi, ma tra stage ed altro, ci sono 350 persone. L’episodio ha interessato per fortuna un’unica classe e non appena la ragazzina ha spruzzato la sostanza, la classe è stata evacuata», spiega il consigliere della scuola. «Permettiamo alle giovani di portare in classe lo spray antiaggressione perchè, soprattutto in inverno, quando le ragazze escono dalle lezioni pomeridiane c’è buio, ma abbiamo sempre raccomandato di non farne uso a scuola».

MARZO

In arrivo i primi profughi Cabina di regia a Verona

Mentre i primi pullman arrivano in Italia con donne e bambini in fuga dall’Ucraina, Verona organizza una cabina di regia. Comune, Prefettura, Caritas con associazioni e Rete dei sindaci della provincia hanno costituito una unità di crisi, ma palazzo Barbieri ha trovato un canale di collaborazione anche con la delegazione europea dell’istituto Don Calabria che in Ucraina, a Kharkiv, zona nevralgica per il conflitto in corso, conduce un centro per la protezione di bambini e minori in difficoltà. «Siamo pronti per accogliere nel nostro ospedale i malati e nelle nostre strutture donne e bambini, se ne arriveranno.

Nel frattempo ci siamo messi in contatto con i referenti a Kharkiv che hanno raccolto materiale e che stiamo sostenendo nelle necessità», spiega don Ivo Pasa, referente per la delegazione europea. «Al Comune abbiamo dato la disponibilità. Tuttavia non è facile far arrivare qui le persone. Abbiamo attivato tutti i nostri canali a Kharkiv». Servono diverse ore per raggiungere l’Italia. Alcune persone hanno già familiari che le attendono o che sono andati loro incontro. Un pullman ha fatto tappa a Verona ma nessuno si è fermato nella nostra città: hanno tutti proseguito per l’Italia centrale o per altre Regioni con i familiari già in Italia. «Non c’è un arrivo programmato e le situazioni sono diverse, perciò dobbiamo attrezzarci a 360 gradi», spiega l’assessore al sociale Daniela Maellare, dopo la riunione per l’organizzazione della cabina di regia. «Occorre capire cosa serva inviare in Ucraina e come e chi accogliere qui. C’è chi arriva e ha parenti, e serviranno quindi determinate cose. E c’è chi non ha nessuno e per loro l’intervento sarà diverso. Si dovrà inoltre capire che tipo di permesso e status sarà loro riconosciuto».

Di certo arriveranno soprattutto donne e bambini e ragazzi sotto i 18 anni, perché gli uomini restano in Ucraina a combattere. Maellare ha già anticipato che saranno convertiti appartamenti. Ma la Caritas ha fatto sapere anche che diverse famiglie, tramite le parrocchie, hanno messo a disposizione spazi. «Dovremo poi occuparci di scuola e sanità, a tutte le persone dovrà essere fatto un tampone».

APRILE

Emiliano "Ciccio" Mascetti se n'è andato

Verona piange il suo campione gentiluomo. Verona piange il suo campione gentiluomo. Emiliano "Ciccio" Mascetti se n'è andato in silenzio a 79 anni. Da tempo lottava con una feroce malattia che gli aveva tolto i colori della vita. Mascetti era il Verona. Ciccio resterà l'Hellas. Lo raccontano i numeri. Lo dice la storia. Lo ricorda lo scudetto, vinto non a caso da gentiluomini d'altri tempi. Ciccio era il campione di tutti. Il cuore si era posato su Verona. Di diritto entra nelle leggende Hellas. Tantissimi i messaggi di cordoglio che hanno raggiunto la famiglia in queste ore. A partire dall'Hellas Verona che ha consegnato ai suoi canali social più di un pensiero per Ciccio: «330 presenze, 46 gol. Una finale di Coppa Italia da giocatore, due da ds. Una qualificazione alla Uefa Champions League, e alla Coppa Uefa. Vero e proprio architetto dello Scudetto. Ma prima di tutto un uomo buono, di classe, vero Capitano e punto di riferimento per generazioni di calciatori e tifosi gialloblù. Ci mancherai, Ciccio. Per sempre, Leggenda gialloblù».

La proposta di Sergio "Chicco" Guidotti, presidente dell'Asd Ex Calciatori Hellas Verona: «Il più grande calciatore della storia del Verona e il miglior direttore sportivo di sempre: un Uomo unico e meraviglioso a cui la città di Verona sarà sempre riconoscente. Credo che in segno di rispetto sarebbe doveroso che la maglia numero 8 di Ciccio Mascetti non venisse più indossata da alcun calciatore gialloblù».

Commovente il ricordo del figlio Matteo: «Negli ultimi anni, in cui un mostro ti sbiadiva ricordi e parole, avrei pagato non sai quanto per parlarti normalmente ancora cinque minuti e raccontarti un sacco di cose o chiederti importanti consigli. Ho imparato a capire comunque le tue espressioni, a tenerti la mano, a gustarmi con te l'ultima sigaretta, a godermi un tuo sorriso mangiandoci un panino passeggiando. Abbiamo ripassato insieme tutto ciò che mi hai insegnato in questi 48 anni di grande fortuna al tuo fianco».

MAGGIO

Madiha travolta e uccisa da un giovane ubriaco a Porta Vescovo

Travolta e uccisa da un'auto guidata da un 26enne ubriaco. È morta così alle 5.30 del mattino Madiha Rahmad, una giovane donna di origini marocchine. La ragazza stava tornando a casa a Porta Vescovo con un amico quando è stata investita da una Polo.

L'autista ha tentato la fuga ma è stato bloccato dalla polizia locale e denunciato per omicidio stradale. Sotto choc l'amico della vittima: «Vettura a tutta velocità»L'auto è piombata sulla donna che stava camminando sul marciapiedi in via Bassetti, l'ha fatta volare per una ventina di metri e l'ha uccisa. Indenne l'uomo che era al fianco della vittima, un suo amico. Lui forse ha fatto a tempo ad alzare gli occhi e a vedere quell'auto impazzita, ha fatto un balzo di lato e si è salvato la vita. Erano le 5.30 quando il conducente, su una Polo proveniente da via Barana ha perso il controllo investendo la cameriera, residente in città, prima in zona Porto San Pancrazio, ma di recente trasferita in via Benaglio, in zona Borgo Venezia.

GIUGNO

Verona vota Tommasi

È lui il nuovo sindaco Damiano Tommasi è il nuovo sindaco di Verona. Alla chiusura dello scrutinio il candidato del centrosinistra conquista il 53,40% dei consensi nel ballottaggio contro il primo cittadino uscente Federico Sboarina, del centrodestra, che si è fermato al 46,60%. «Abbiamo scritto una pagina della storia di Verona», esulta Tommasi: «Ci siamo messi in gioco per fare una cosa che Verona aspettava da tempo». Festeggia come in una finale di Champions. Damiano Tommasi mette a segno il suo colpo vincente anche in politica: con 50.118 voti stacca di oltre 6mila voti l'avversario. Sboarina, partito come civico cinque anni fa alla guida della coalizione di centrodestra e ora targato Fratelli d'Italia, non riesce a ribaltare il risultato del primo turno.

La coalizione di centrosinistra guidata dal civico Tommasi da Sant'Anna d'Alfaedo liquida in un colpo solo 15 anni di centrodestra, i primi 10 a guida Flavio Tosi, gli ultimi 5 a guida Sboarina. La città conferma una scelta che era già apparsa chiara nei numeri al primo turno. Il distacco è netto, la vittoria larga, senza discussioni. Si scontrano due narrazioni diverse di città e di fatti alla luce di quanto realizzato e non realizzato: quella del centrodestra viene evidentemente ritenuta meno convincente, l'opposto di quanto accaduto al centrosinistra dove Tommasi riesce a regalare una prospettiva di cambiamento alla quale credono in molti, giovani e anziani.

Con un'affluenza che, rispetto al 2017, aumenta di circa 10mila elettori, per Tommasi non solo tornano tutti alle urne, ma il nuovo sindaco incrementa di circa 7mila voti il proprio bottino rispetto al primo turno, mentre Sboarina che aveva raccolto poco al primo turno e rifiutato l'accordo ufficiale con Tosi (24 per cento pari a quasi 26 mila voti), chiude a 43.730 voti: ne conquista 8mila in più rispetto a due settimane prima ma non bastano per ritornare a Palazzo Barbieri.

LUGLIO

Montorio resta a secco, prosciugati i laghetti

La siccità provoca danni alle coltivazioni, ma anche gli animali, pesci soprattutto stanno patendo l'assenza di acqua. I fossi ed i canali sono secchi, e anche il laghetto Squarà di Montorio, sta patendo l'arsura. Pesci morti galleggiano su quella poca di acqua rimasta, ed una ventina di piccoli germani ed un adulto sono a rischio. I residenti hanno allertato la polizia locale che a sua volta ha chiamato i vigili del fuoco affinchè portassero acqua per gli animali in difficoltà.

Ma una volta arrivati i pompieri con l'autobotte non è stato necessario immettere acqua poichè nel frattempo il livello si stava alzano piano piano e nel contempo, una gruppo di volontari aveva portato la ventina di piccole paperelle in un unico luogo, al sicuro.Una frase che si sente ripetere a Montorio rende l'idea della situazione idrica in paese: «Non ho mai visto una situazione così. Sembra un paesaggio lunare». Il riferimento è ai corsi d'acqua e ai laghetti, mai così vuoti. La siccità picchia forte anche a Montorio, conosciuta per essere luogo di sorgenti. Il laghetto Squarà, simbolo del paese, sembra tutt'altro rispetto a ciò che era appena due mesi fa.

Non piove, se non per qualche acquazzone giusto tre giorni fa, da troppo tempo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il lago, ora, è solo lo spettro di sè stesso. Le crepe sul terreno raccontano di un momento di difficoltà. Non ci sono le solite anatre, oche e cigni ma solo piccioni che cercano su quello che era il fondale qualcosa da mangiare.Lo stesso discorso vale anche per il Fibbio. Giordano Tomassi, 37 anni, camminando per il paese mostra proprio il fiume che attraversa il centro abitato e spiega: «Io sinceramente non ho mai visto una situazione di questo tipo. Forse bisognerebbe chiedere a qualcuno di più anziano per capire se davvero si tratti di una situazione grave. Ma credo di si». Poco dopo s'incrocia Mario che di anni ne ha 74. Non parla molto, ma forse non serve nemmeno troppo. È in centro ma con lo sguardo rivolto verso lo Squarà. E dice: «Non ho mai visto niente di simile. Qui non è mai stato così secco».

Al laghetto Squarà arrivano due turisti in bicicletta, un uomo e una donna. Guardando quello che rimane dello specchio d'acqua, e senza scendere dai pedali, commentano: «Ma è lui?», riferendosi al lago. «Non l'ho mai visto così secco».

AGOSTO

Le staminali di Nina salvano il fratellino

A un anno dal trapianto a Pacengo annunciano una festa aperta a tutti, per brindare alla guarigione del piccolo Lorenzo e ringraziare la sorellina Nina: grazie alle sue cellule staminali ha salvato il fratello, affetto da una malattia genetica. Una storia commovente: mentre i genitori lottano per curare il bambino, scoprono che è in arrivo la sorellina: ed è lei a trasformare il calvario di una famiglia in una ripartenza.

La festa si tiene a settembre al campo sportivo della frazione di Lazise. Qui abitano i bambini con i genitori. «Sono stati gli amici del calcio», spiega il papà dei bimbi, Flavio Tessari, 44 anni, «ad insistere per festeggiare mio figlio a un anno dal trapianto di cellule staminali ematopoietiche ricevute dalla sorellina Nina». È con gli occhi lucidi che papà Flavio racconta quanto ha vissuto la sua famiglia, i due piccoli e la moglie Sara, 36 anni, dopo la scoperta della malattia di Lorenzo. Oggi il bambino ha quattro anni, ma il suo calvario era iniziato a pochi mesi di vita con la comparsa del rigonfiamento di un linfonodo nel collo.

«Ci siamo precipitati all’ospedale di Bussolengo», spiega Tessari, «e sono iniziate le prime cure, i primi tentativi di intervenire chirurgicamente. Siamo rimasti in ospedale cinquanta giorni. Tutto sembrava in via di risoluzione, ma non era così», continua. «C’è stato un secondo ricovero alla clinica Pederzoli a Peschiera nell’autunno 2019 per la presenza di un secondo linfonodo infiammato». Poi ancora ospedali. «Siamo stati a Negrar per più di tre settimane», prosegue il papà. «Infine siamo andati all’ospedale di Borgo Trento nel reparto di Oncoematologia pediatrica: qui ci è stato detto che nostro figlio soffriva di una malattia genetica che colpisce i globuli bianchi, impedendo la difesa dalle malattie». Nel frattempo la situazione della famiglia si complica. La mamma di Lorenzo si scopre incinta. Il tarlo della possibilità di una trasmissione della malattia anche al nascituro opprime i genitori. L’attesa della nascita di Nina è un periodo di tensione. «Noi non abbiamo mollato di un centimetro. Mia moglie ha portato a termine la gravidanza e nel 2020, in pieno Covid, è nata Nina, che è diventata la nostra eroina».

er guarire Lorenzo occorreva un trapianto di cellule staminali compatibili e la miglior compatibilità solitamente c’è con i fratelli. Nina era piccolissima, ma idonea. Il trapianto viene effettuato il 21 settembre 2021. Con esito positivo. «Ce l’abbiamo fatta, Lorenzo può finalmente giocare con gli altri bambini, andare all’asilo, fare le stesse cose normali di una vita normale. Cosa che fino ad ora non è mai stata possibile». Aggiunge la mamma: «Nina è stata la nostra eroina, la nostra salvezza, guai se non fosse nata, perché le sue cellule hanno dato nuova speranza a Lorenzo. E tanta fiducia e voglia di andare avanti a noi».

SETTEMBRE

Ventunenne viene ucciso dalle esalazioni dentro a un silos

Muore all’ospedale di Borgo Trento Nicolò Corsi, l’operaio di 21 anni colpito dalle esalazioni e caduto in un silos a San Felice Extra. Il giovane, che lavorava per una ditta di San Martino Buon Albergo, lascia i genitori e una sorella, con i quali viveva a Santa Maria in Stelle. È al lavoro in uno dei silos della cantina Pasqua, a San Felice, quando sviene all’interno della cisterna. Le sue condizioni appaiono subito gravissime.

Trasportato al Polo Confortini, la sua vita rimane appesa a un filo per due giorni. Poi muore. Da circa un anno lavorava per la ditta, esterna alla Pasqua, O.M. System di San Martino Buon Albergo che si occupa di manutenzioni, anche di silos e cisterne. Un fascicolo è stato aperto dalla Procura per le ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose gravi, quelle riportate dal collega di Corsi nella caduta, nel tentativo di salvarlo. Saranno i tecnici dello Spisal a ricostruire l’accaduto: sia la ragione per cui il ragazzo è entrato nel silos, sia le modalità del ferimento del collega intervenuto.

«Davanti a una tragedia di questo tipo si dovrebbe piangere e basta, ma ripensando a Nicolò scappa quasi un sorriso, perché lui era così... sempre solare»: sono le parole di uno dei suoi amici più stretti. «Nicolò», aggiunge un altro amico, «era un grande appassionato di moto. Abbiamo passato pomeriggi interi ad aggiustarla». L’altra sua grande passione era il pallone, una vita sui campi di calcio di tutta la provincia prima con la maglia della Virtus e poi quella della Juventina Valpantena. «Era un ragazzo che metteva sempre tutti di buon umore, una di quelle persone che ti fa stare bene appena la vedi», raccontano. «Sempre disponibile, un amico su cui si poteva contare», aggiunge un altro che con Corsi ha condiviso diversi anni di spogliatoio.

OTTOBRE

La drammatica fine di Sofia e Francesco: i loro corpi trovati in una scarpata

Sofia e Francesco sono morti in un incidente stradale. Le speranze di trovare vivi i ragazzi, scomparsi dopo una serata in discoteca, si dissolvono il 20 ottobre, quando alcuni operai di Veneto Strade notano un’auto in fondo ad una scarpata lungo la Strada regionale 450 che collega Castelnuovo ad Affi. Dunque Sofia Mancini, 20 anni, e Francesco D’Aversa, 24, non sono fuggiti chissà dove.

Sono morti dentro la loro Fiat 500, uscita di strada la notte stessa in cui di loro si erano perse le tracce, dopo una serata passata a ballare a Verona. Nell’abitacolo semidistrutto dell’utilitaria, di proprietà di Francesco, ci sono i loro corpi. Un colpo terribile per le famiglie e per gli amici, che fino all’ultimo avevano sperato in un «colpo di testa» dei due ragazzi. Improbabile, però, dato il carattere di Sofia. Per le ricerche si era mobilitata una macchina imponente delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco, con l’ausilio di un elicottero, dei droni e delle unità cinofile. Il ritrovamento è invece fortuito.

I dipendenti di Veneto Strade si fermano in quel punto per un guasto al loro furgone; ed è allora che scorgono un’auto in fondo ad una piccola scarpata, coperta dalla vegetazione. L’ultimo segnale dei cellulari dei due ragazzi aveva agganciato una cella telefonica tra Lazise e Calmasino, nel comune di Bardolino, quindi entroterra gardesano. L’appello per le ricerche viene lanciato, d’intesa con i genitori, da Stefano Passarini, sindaco di Costermano, il paese dove Sofia vive, nella frazione di Gazzoli. Il padre gestisce un commercio ambulante di calzature assieme al primogenito, Fabiano.

La coppia ha un altro figlio, Lorenzo, di 23 anni. L'appello per la scomparsa di Sofia e dell'amico diventa virale sui social, rilanciato anche dalla popolare trasmissione «Chi l’ha visto». Sofia aveva conosciuto da poco Francesco, originario di Taranto, che si era trasferito a Verona per lavorare come pizzaiolo in un locale del centro. Una storia durata pochi giorni e finita in tragedia.

NOVEMBRE

Nuovo ingresso per la Casa di Giulietta: parte la sperimentazione

Finalmente si comincia a sperimentare un'alternativa all'ingresso al cortile di Giulietta, e alla Casa Museo, da via Cappello, dopo decenni di parole, tentativi e progetti andati a vuoto. Dall'8 dicembre all'8 gennaio in via temporanea si accede gratis al cortile di Giulietta solo da piazzetta Navona, cioè dall'ingresso nel Teatro Nuovo. Dentro il quale si prosegue nel foyer per arrivare al cortile, dove c'è la statua. Chi lo vuole, pagando, può visitare la Casa. L'uscita in ogni caso è da via Cappello. Per la prima volta, dunque, si trova un'alternativa all'accesso unico da via Cappello, nonostante i diversi tentativi recenti.

È una risposta temporanea che apre però la strada a ipotesi definitive, su cui l'Amministrazione sta lavorando dopo che le precedenti ci avevano solo provato. Il progetto, approvato dalla giunta, «è frutto di una significativa sintonia di intenti tra Comune e Società del Teatro Nuovo di Verona», spiegano a Palazzo Barbieri.La sperimentazione punta a regolare il flusso di visitatori al Cortile della Casa di Giulietta e al Museo, alla luce del numero elevato di turisti già registrato nei fine settimana di novembre. Il problema degli assembramenti è reso ancor più urgente dall'emergenza sanitaria.

Trovato l'accordo con il Teatro, che inizialmente aveva chiesto al Comune 83mila euro e ora è sceso a 39mila. L'accordo mantiene la gratuità dell'ingresso al cortile. Il Comune, spendendo altri 30mila euro, si fa carico anche delle spese del servizio: il personale addetto alla biglietteria e alla sicurezza. In pratica a Palazzo Barbieri l'operazione costa 69mila euro. I due ingressi in piazzetta Navona sono usati in modo distinto: uno riservato alle persone con disabilità e al pubblico che ha prenotato la visita alla Casa di Giulietta. L'altro per i visitatori senza biglietto. Invariati gli orari per visitare il Cortile e la Casa, che durante il periodo di prova saranno aperti anche il lunedì. Soddisfatti gli assessori alla cultura e al turismo Marta Ugolini e alla sicurezza Stefania Zivelonghi. Che guardano già al futuro, ritenuta tale soluzione valida per affrontare la gestione dei turisti non solo durante le festività di fine anno.

DICEMBRE

Davide Rebellin muore sotto le ruote di un tir

Dicembre si apre con la tragica notizia del campione del ciclismo Davide Rebellin, investito il 30 novembre da un camion, durante un allenamento sulla statale 11 a Montebello Vicentino. Nato nel 1971 a San Bonifacio, il campione vincitore di numerose «classiche» muore a 51 anni. Si apre un'inchiesta dolorosa perché per l'autopsia i familiari devono attendere oltre due settimane e solo dopo la metà di dicembre si saprà che Rebellin è morto per schiacciamento.

A rendere ancor più insopportabile il fatto è il mancato soccorso dell'autista tedesco alla guida del camion che, secondo alcune riprese delle telecamere, al momento dell'impatto scende, controlla il mezzo e se ne va, lasciando al suo destino il povero Rebellin.Ritiratosi dal ciclismo solo poche settimane prima, ma con la voglia di continuare a pedalare, Rebellin aveva chiuso la sua carriera con una vittoria dell'Amstel Gold race del 2004, tre della Freccia Vallone (2004, 2007 e 2009) e una della Liegi-Bastogne-Liegi nel 2004. Nel 2008 era medaglia d'argento alle Olimpiadi di Pechino, titolo che gli fu revocato nel 2009 con l'accusa di doping, dalla quale fu assolto nel 2015. Orgoglio del ciclismo veronese e vicentino, i tifosi non gli hanno mai fatto mancare il loro sostegno - e il tifo lungo il percorso quando le principali corse si svolgevano nei dintorni - anche nei momenti di difficoltà professionale e umana, e anche nel ricordo di quando il ragazzino Rebellin muoveva i primi passi da ciclista in formazioni dilettantistiche veronesi come la Riboli della Val d'Illasi.

Era nato a San Bonifacio perché nella cittadina dell'Est veronese c'era il reparto di ostetricia, ma la famiglia era originaria e risiedeva a Lonigo, e a Madonna di Lonigo gestisce uno storico locale pubblico, sede del tifo più accanito e battezzato «Ultima tappa». Origini sempre radicate qui, anche quando il ciclista si è trasferito all'estero, a Montecarlo. La notizia della tragica scomparsa del campione getta nello sconforto gli abitanti di Lonigo, al confine con San Bonifacio. Il sindaco Pierluigi Giacomello si unisce al cordoglio rivelando che il Comune stava organizzando un evento pubblico per salutare la fine della carriera professionistica del campione. E a Lonigo il 23 dicembre si celebrano i funerali.