Epatite acuta nei bambini: tre bambini sono stati ricoverati a Verona, sette in tutto il Veneto

Sono in tutto sette i casi di epatite acuta pediatrica registrati in Veneto e trasmessi dalla Regione al Ministero della Salute. Lo comunica la Regione Veneto in una nota nella quale illustra i singoli casi, specificando che “di questi, cinque piccoli pazienti sono già stati dimessi, due sono ancora ricoverati”.

Tre i casi registrati nell’Azienda ospedaliera di Verona: il primo 20 dicembre dello scorso anno quando era stato ricoverato un paziente di 13 anni, mentre ne aveva 14 al momento dell’ingresso in ospedale quello ricoverato il 14 gennaio scorso. Entrambi sono stati dimessi. È attualmente ricoverata la bambina di 8 anni entrata il 22 aprile, la scorsa settimana.

A Padova i due pazienti ricoverati a marzo ed aprile sono stati dimessi: l’ultimo aveva solo un mese, il bimbo entrato invece il 28 marzo, 10 anni. Il caso più lontano dal punto di vista temporale risale all’ottobre scorso quando alla Pediatria di Camposampiero era entrato un bambino di due anni, dimesso. Infine all’Ulss 4, che fa capo al Veneziano, è ancora ricoverata la ragazzina di 14 anni entrata il 21 aprile.