E' arrivato il treno della salute: controlli gratuiti al primo binario della stazione di Porta Nuova

Al primo binario della stazione di Porta Nuova è arrivato questa mattina il Treno della Salute, in viaggio dal 29 settembre fino al 21 ottobre da Venezia a Vicenza, per promuovere sul territorio i temi della prevenzione e della solidarietà. Il Treno, che sosterà a Verona fino a domani, è nato quattro anni fa da un’idea di Ferrovieri con l’Africa, l’iniziativa è coordinata dalla Regione Veneto in collaborazione con le aziende Ulss e ospedaliere.

Il Treno della salute accoglierà i visitatori con attività informative, di screening e formazione. Sarà possibile sottoporsi a controlli quali misurazione del peso, della glicemia, della pressione, elettrocardiogramma… per fare un “punto” del proprio stato di salute e ricevere un orientamento sulle principali malattie croniche e i relativi fattori di rischio, oltre che avere informazioni sulle attività di Medici con l’Africa Cuamm.

Degli esperti saranno a disposizione per offrire consigli sugli stili di vita salutari e le buone pratiche di prevenzione, con l’obiettivo di sostenere i valori universali di salute globale ed equità in salute. In collaborazione con l’ufficio scolastico regionale, inoltre, saranno organizzati degli incontri formativi nelle scuole superiori di tutte le città in cui sosterà il Treno. Infine in un vagone appositamente allestito, saranno organizzati percorsi formativi per gli insegnanti delle scuole superiore.

Ad accoglierlo il sindaco Damiano Tommasi, il vice presidente della Regione Veneto Elisa De Berti e il vescovo Domenico Pompili. Presenti anche l’assessora alla Salute Elisa La Paglia e il direttore di Medici con l’Africa Cuamm Don Dante Carraro, la consigliera provinciale Carla Padovani e Denis Signorelli direttrice Sanitaria dell'Azienda Ulss 9 Scaligera. “Un treno speciale che ha fatto oggi tappa anche nella nostra città", sottolinea il sindaco Tommasi, "con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione verso una maggiore attenzione alla salute, offrendo checkup gratuiti, e sui corretti stili di vita da intraprendere per migliorare la qualità della vita, attraverso azioni sane da compiere tutti i giorni. L’iniziativa è legata al progetto di Medici con l’Africa Cuamm, la più grande organizzazione italiana per la promozione e la tutela della salute della popolazione africana. Un impegno straordinario, che sono contento sia ripartito dopo la stop a causa del Covid”.