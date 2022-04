Donazione degli organi: Verona è la seconda città più generosa in Italia

Verona è al secondo posto tra le grandi città più generose d’Italia nella donazione di organi. Il dato arriva emerge dall’ultima edizione dell’Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti (Cnt) che mette in fila i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2021 all’atto dell’emissione della carta d’identità nelle anagrafi dei 6.845 Comuni italiani in cui il servizio è attivo.

Diffuso in occasione della 25esima Giornata nazionale della donazione, che si celebra domenica 24 aprile, il report è espresso in centesimi ed è elaborato tenendo conto di alcuni indicatori, tra i quali la percentuale dei consensi, quella delle astensioni e il numero dei documenti. Verona ha raggiunto un indice di 69,11/100, con un tasso di consenso alla donazione dell’85,7% e il 50,1% di astenuti, arrivando subito dopo Trento tra i centri sopra i 100mila abitanti. Nella stessa classifica Padova si è piazzata settima con 66,6/100 (consensi 76%, astenuti 38%) e Vicenza ottava (indice 64,9/100, consensi 73,7% e astensioni 38,1%).

Secondo posto assoluto invece per Belluno nella classifica nazionale dei comuni medio-grandi (30-100mila abitanti), con un indice di 71,57/100, mentre in 10 posizione c’è Castelfranco Veneto (Treviso). Per quanto riguarda la classifica regionale, i migliori tre comuni veneti sono tutti in provincia di Belluno: prima è Vallata Agordina (81,08/100), seconda Lorenzago di Cadore, terza Voltago Agordino.

“Un quadro generale di generosità e attenzione al mondo della donazione e dei trapianti", commenta il presidente del Veneto Luca Zaia, "che non stupisce per il grande lavoro di sensibilizzazione portato avanti a tutti i livelli, con il lavoro del volontariato, dei Centri Trapianti, delle Istituzioni, a cominciare dall’introduzione del consenso alla donazione nella carta d’identità. Tutto questo ha portato il Veneto a più di un record”. Nel rapporto nazionale sull’attività trapiantistica, ad esempio, il Centro di Padova primeggia. È in testa alla statistica per i trapianti di polmone (25 su 117 a livello nazionale), per quelli di pancreas (19 su 54) e quelli di rene da vivente (48 su 341). Per quest’ultimo intervento, figura nelle prime sei posizioni anche il Centro di Verona (18). Eccellenza veneta confermata anche per il trapianto di rene da cadavere e per quello di cuore. In entrambi ai casi, infatti, Padova è al secondo posto, mentre Verona è rispettivamente in quarta ed in sesta posizione. Nel trapianto di rene si segnalano anche i centri di Treviso (22) e Vicenza (18) oltre che ancora Padova per il settore pediatrico (10).