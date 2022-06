Domenica a rischio pioggia. Allerta gialla dalla Regione fino a lunedì

Sono previste in Veneto condizioni di instabilità nella seconda metà di domani, domenica 5 giugno, con probabili rovesci e temporali prima sulle zone montane e occidentali e successivamente, nel corso del pomeriggio/sera, anche sulle zone pianeggianti.

Non si escludono forti rovesci, locali grandinate, raffiche di vento. In particolare, visti i fenomeni meteorologici, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto, ha dichiarato lo Stato di attenzione - allerta gialla - riferita allo scenario per temporali forti, fino alla mezzanotte di lunedì.