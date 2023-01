Dall'avvocato al pensionato, in coda al distributore meno caro: «Le accise? Vanno tolte». «Macché, ci sono sempre state»

Il malumore di numerosi utenti in fila, tra chi critica il governo che «promette di togliere le accise e non lo fa» e chi si arrabbia per il rischio speculazioni

La politica che fa promesse senza mantenerle e la speculazione delle multinazionali del petrolio che approfittano della Guerra in Ucraina e delle sanzioni comminate alla Russia per affari ai danni di famiglie e imprese. A detta della gran parte degli automobilisti sono queste le principali cause del caro benzina che dal 1° gennaio è tornato a farsi sentire sulle tasche delle famiglie italiane.

A San Pietro di Legnago è presente una stazione di servizio tra le più economiche della Provincia, quella di proprietà dei Supermercati Tosano con sei pompe self-service che erogano diesel e benzina. Il prezzo ieri mattina era di 1.809 al litro per il gasolio e di 1.769 per la verde e, almeno nella Bassa veronese, prezzi più bassi non se ne trovavano.

Le file per il carburante «low cost»

A confermarlo è anche l’incessante arrivo di veicoli pronti a rifornirsi, i fila in lunghe code. L’attesa è comunque di pochi minuti, nulla a che vedere con il lungo serpentone d’auto che si è registrato invece lo scorso 31 dicembre, ultimo giorno in cui erano previsti gli sconti alle accise prima dell’azzeramento del 1° gennaio.

«Il problema è che in Italia tutti i politici dicono che le accise vanno tolte, ma poi nessuno lo fa», sbotta Letterio D’Amico, mentre riempie il serbatoio prima di recarsi a Bergamo per andare a prendere la figlia che torna dalla Spagna. «Mi ha mandato foto dalle Canarie e lì la benzina è 98 centesimi, il gasolio poco di più», prosegue D’Amico che poi tira in ballo gli «interessi economici delle famose sette sorelle, le multinazionali occidentali del petrolio che stanno speculando e facendo ricavi sulle sanzioni alla Russia per la guerra in Ucraina».

Un 85enne pensionato che vuole restare anonimo attacca l’attuale Governo. «In pochi anni Fratelli d’Italia è passato dal 4 al 30 per cento delle preferenze», dice, «e ora che sono arrivati a comandare, nemmeno loro riescono a cambiare nulla. Sono tutti bravi a riempirsi la bocca di parole quando fanno opposizione, ma poi alla prova dei fatti il risultato è sempre uguale: gli italiani vengono presi in giro».

Neanche a farlo apposta, tra i clienti del distributore arriva anche l’attuale presidente del consiglio comunale di Legnago, l’avvocato Paolo Longhi, membro proprio di Fratelli d’Italia. «Vengo a far carburante qui perché mi è comodo dopo aver fatto la spesa», sottolinea Longhi che sulla questione “caro carburante», si allinea al messaggio del suo partito: «La premier Giorgia Meloni non parlava di cancellare le accise ma di sterilizzarle, speriamo che questo avvenga a breve, magari utilizzando il maggior introito dell’Iva dovuto proprio al prezzo più alto del carburante». Sulla questione accise, Longhi comunque non si scompone: «Se non vengono tolte è evidente che lo Stato ne ha bisogno per far quadrare i conti».

Tra chi si mostra in difficoltà per questi aumenti c’è anche Singh Markamal, indiano di 48 anni, è in Italia da 23 anni e vive a Cerea. «Da sei mesi ho avviato un’attività di noleggio con conducente, ma le cose faticano a decollare», confessa, «nel mio settore ci troviamo continuatamente a lottare con chi esercita abusivamente il nostro lavoro nonostante le denunce alle forze dell’ordine e ora il costo del carburante non ci aiuta. Magari togliessero le accise , ma ci sono troppi interessi dietro».

La voce fuori dal coro

Tra le tante critiche c’è anche una voce fuori dal coro, è quella dell’imprenditore in pensione Giorgio Zuccato di Sanguinetto. «Il costo del carburante negli anni ha sempre subito oscillazioni, dire che ora è colpa della guerra è una scusa e le accise ci sono da decine di anni, è sbagliato crearne un caso sociale solo ora per questioni puramente politiche».