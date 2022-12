Qualità della vita, Verona scende al 16° posto. Allarme per differenziata, qualità dell'aria e infortuni sul lavoro

È stata pubblicata l'indagine annuale del Sole 24 Ore sulla qualità della vita e i risultati per Verona, riferiti al 2022, non sono particolarmente incoraggianti. Anche se restano alcuni singoli dati estremamente positivi.

Il crollo di Verona e la classifica nazionale

Verona infatti scende dall'ottavo posto generale del 2021, al sedicesimo nel 2022. La provincia era quarta nel 2020, mentre per trovare un risultato peggiore bisogna risalire al 25esimo posto del 2017. È comunque la migliore in Veneto.

Ai primi tre posti Bologna, Bolzano e Firenze, agli ultimi tre Caltanisetta, Isernia e Crotone. Verona resta comunque la miglior provincia del Veneto.

Siena e Pisa alcune delle province che hanno scalato più posizioni, Milano scende dal secondo all’ottavo posto, mentre Roma scivola al 31° (-18 posizioni).. Sul fondo Napoli (98° posto, in discesa di otto posizioni) e Palermo (88° posto, + 7 posizioni).

Gli indicatori di Verona

Per quanto riguarda l'indicatore ricchezza e consumi, Verona si piazza al decimo posto. Spesa delle famiglie per il consumo di beni durevoli, assorbimento del settore residenziale e minor numero di beneficiari di reddito di cittadinanza (rispettivamente quarto, sesto e decimo posto) la trascinano in alto, mentre il prezzo medio dei canoni di locazione (98esimo posto) la rallentano.

La provincia di Verona è la quattordicesima migliore d'Italia nella voce affari e lavoro. È quella in Italia dove ci sono meno giovani che non lavorano e non studiano (i cosiddetti neet), ma il suo ranking è abbassato dal numero di imprese che chiudono e dagli infortuni sul lavoro. Non benissimo (nella seconda metà della classifica) la qualità delle strutture alberghiere e l'imprenditorialità giovanile.

Scende di dieci posizioni ed è trentesima nell'ambito giustizia e sicurezza: dati negativi per crimini informatici, furti con strappo e furti in abitazione.

Il Veronese sale invece di nove posizioni ed è ottavo per quanto riguarda demografia e società: speranza di vita, immigrati regolari, diplomati e laureati lo piazzano fra i migliori del Paese, male invece il numero di medici di medicina generale per mille abitanti (98esimo posto).

Ambiente e servizi: per la provincia di Verona resta un tasto dolente (71esimo posto, due in meno del 2021), inficiato dai cattivi indicatori su raccolta differenziata, qualità dell'aria e alti consumi energetici.

Infine, per quanto riguarda cultura e tempo libero, Verona si piazza bene nell'indice di lettura (sedicesimi) nonostante il basso numero di librerie per abitante (93esimo posto). Bene sportività e partecipazione elettorale, classifica negativa per il patrimonio museale e l'età media degli amministratori comunali.

L'indagine

La 33ma edizione dell’indagine si basa su 90 indicatori statistici, di cui 40 aggiornati al 2022, compresi alcuni nuovi indicatori sull'energia e l’indice della partecipazione elettorale alle ultime elezioni politiche di settembre 2022.

Ci sono anche nove indici sintetici che aggregano più parametri (qualità della vita di giovani, bambini e anziani, qualità della vita delle donne, ecosistema urbano, indice della criminalità, Indice di sportività, Indice del clima, IcityRank sulle città digitali).

Nell'inserto estraibile di 16 pagine all’interno del Sole 24 Ore di lunedì 12 dicembre vengono presentati tutti i risultati dell’indagine, con infografiche e tabelle, analisi e approfondimenti, oltre ad un’indagine del dipartimento di Scienze sociali dell’Università Bicocca su come cambia la percezione della qualità della vita sul territorio.