Ecosistema urbano, Verona «bocciata» per aria, acqua, differenziata. Il Comune: «Cambiare rotta»

L’edizione 29 di Ecosistema urbano, l’indagine condotta da Legambiente e Ambiente Italia con il Sole24Ore sulle performance “verdi” dei capoluoghi di provincia, con dati relativi al 2021, vede quest’anno protagonista il Nordest: al primo posto Bolzano, che scala cinque posizioni e rimpiazza in testa Trento, questa volta seconda. Al terzo posto un’altra, Belluno, che era ottava, mentre si mantengono nelle prime dieci sia Treviso (sesta) che Pordenone (settima). E poi, restando sul Veneto, Venezia è 13esima, Padova è alla posizione 29, Vicenza alla 37.

E Verona: giù, molto in basso, all’83esimo posto, 14 posizioni in meno rispetto al 2020. Fa peggio solo Rovigo, alla posizione numero 87.

Bene solare pubblico, male aria, acqua, differenziata

Per rendere l’idea, il punteggio finale – che è la sintesi di 18 indicatori, distribuiti in sei aree tematiche e cioè aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia - è 46%. Bolzano ha ottenuto 79,02% , Belluno 73,74% , Venezia 65%, Vicenza 57,6%. Il voto è alto per il solare pubblico (quarto posto nella classifica nazionale), discreto per la presenza di passeggeri sul trasporto pubblico (quattordicesimo posto), pessimo per le Pm10 (Verona è 91esima), l’ozono (84esima), la depurazione dell’acqua (87esima), i rifiuti differenziati (77esima).

Il commento di Legambiente

Nel 2021, in quello che doveva essere l’anno della lenta ripresa post Covid e della messa in campo di interventi concreti, i capoluoghi di provincia confermano la tendenza di stallo degli anni precedenti. Poco propensi a migliorare le proprie performance ambientali, sono paralizzati da alcune emergenze urbane ormai croniche.

L'orgoglio di Zaia

“Il rapporto Ecosistema urbano 2022 di Legambiente e Ambiente Italia" dice il governatore del Veneto, "pone Belluno nel podio, alle spalle di Bolzano e Trento, che scala la classifica di ben cinque posizioni rispetto allo scorso anno, con Treviso che guadagna la sesta posizione. Con ben due province venete nella top ten il Veneto dimostra, con percentuali significative di miglioramento rispetto al passato, di aver avviato iniziative di successo in tutte le sei aree tematiche prese in esame, cioè aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia”. Ovviamente Verona non viene citata...

Il metodo

Il rapporto raccoglie ogni anno, sia con questionari e interviste dirette ai 105 comuni capoluogo di provincia sia sulla base di altre fonti statistiche, informazioni su 125 parametri ambientali per un corpus totale di oltre 125mila dati. Questa raccolta viene sintetizzata in alcuni indicatori di qualità ambientale riferibili a tre macro-classi: indicatori di pressione, indicatori di stato e indicatori di risposta. Come in altri casi di indagini che costruiscono un ranking, Ecosistema Urbano utilizza poi un indice basato su una scala delle prestazioni per i vari indicatori sommando successivamente i risultati di questi. Dall’analisi integrata di queste diverse performance si ricava la classifica finale.

Le priorità dell'Amministrazione: «Cambiare rotta»

«Tutti temi che per l’Amministrazione sono a livello di priorità, e per i quali ha già avviato iniziative concrete e in discontinuità con il passato», spiega il Comune in una nota. «Dall’avvio del piano di transizione ecologica, pronto a giugno dell’anno prossimo a quello antisprechi del Comune, dalle sperimentazioni viabilistiche all’utilizzo di energie rinnovabili con le comunità energetiche».

«Ecosistema Urbano stila la classifica sui dati 2021 e Verona perde molte posizioni – commenta l’assessore all’Ambiente e alla Transizione ecologica Tommaso Ferrari-. Il quadro generale è quello di una città abbastanza ferma negli anni rispetto ai diversi indicatori, mentre altre città corrono spedite e investono molto di più di noi. Questo ci deve spronare e cambiare rotta, il tema della transizione ecologica per noi è una priorità, lo dimostra il fatto che è stata istituita una delega specifica per affrontarne le sfide. Su diversi fronti siamo già al lavoro, penso alle energie rinnovabili per far sì che il patrimonio di edilizia comunale sia ad emissioni zero al 2030, al piano di forestazione urbana che coinvolga non solo il verde pubblico ma anche quello privato. Sul tema della mobilità ricordo le sperimentazioni che stiamo portando avanti con l’obiettivo di renderle in futuro stabili. Stiamo studiando come rendere più vivibili anche le circoscrizioni, penso a zone 30, nuove ciclabili, strade scolastiche. C’è molto da fare sul tema rifiuti, il 54 per cento di raccolta differenziata non può certo bastare, così come servono riflessioni sulle azioni per la qualità dell’aria. Sono dossier complessi a cui abbiamo attribuito la massima priorità, crediamo infatti che il tema della vivibilità vada di pari passo con quello della competitività, perché una città che scommette sulla transizione ecologica è una città in grado di generare lavoro, migliorare le prospettive di vita e attirare investimenti. Questo è il momento di accelerare e investire sempre di più, sfruttando al meglio gli strumenti e le possibilità offerte dall’innovazione tecnologica».

A giugno pronto il Piano per la transizione ecologica

Nello specifico di alcune azione avviate, l’assessore ha ricordato che «a giugno dell’anno prossimo sarà pronto il Piano per la transizione ecologica, con le linee di indirizzo concrete per mettere in piedi le misure che saranno monitorate nel tempo e di cui i cittadini avranno conoscenza. Per ridurre gli sprechi di gas, abbiamo fatto un piano ad hoc con taratura dei consumi, riduzione degli orari di riscaldamento, attivazione dello smartworking il sabato per i dipendenti pubblici che ci permettono di avere ingenti risparmi. Spingiamo molto anche sul tema delle energie rinnovabili, non a caso il Comune si è candidato ad un progetto europeo sul tema delle comunità energetiche, ci crediamo molto e il primo passo e far sì che tutti i tetti degli edifici pubblici ospitino pannelli fotovoltaici per l’autoconsumo ma anche per generare energia verde da condividere con i cittadini attraverso le comunità energetiche. Ci stiamo già lavorando, si tratta naturalmente di processi che non si realizzano dall’oggi al domani, che certamente realizzeremo nei prossimi cinque anni ma che necessitano di studi, ricerche e calcoli perché solo attraverso i dati riusciamo a realizzare strategie efficaci».

Le principali azioni avviate dal Comune

Piano strategico di transizione ecologica . E’ lo strumento che dettaglierà obiettivi da perseguire e realizzare, i tempi delle misure programmate e i relativi costi. Il piano, le cui linee di indirizzo saranno illustrate in Consiglio comunale per un’adesione più corale possibile, è fondamentale anche per concorrere a finanziamenti locali, nazionali ed europei, con l’obiettivo di fare di Verona una città non solo più sostenibile, ma anche più competitiva e attrattiva.

. E’ lo strumento che dettaglierà obiettivi da perseguire e realizzare, i tempi delle misure programmate e i relativi costi. Il piano, le cui linee di indirizzo saranno illustrate in Consiglio comunale per un’adesione più corale possibile, è fondamentale anche per concorrere a finanziamenti locali, nazionali ed europei, con l’obiettivo di fare di Verona una città non solo più sostenibile, ma anche più competitiva e attrattiva. Primo piano antisprechi del Comune. Per far fronte al caro energia ma anche per avviare una gestione più sostenibile di tutte le utenze. Il piano prevede il monitoraggio delle utenze di tutti gli edifici pubblici e delle scuole, riscaldamenti tarati negli uffici in base agli orari, un programma di sezionamento degli impianti e sistemazione degli infissi.

A queste due macro azioni, si aggiungono una serie di iniziative avviate dall'Amministrazione per promuove tra i cittadini pratiche green che fanno bene all'ambiente e alla qualità della vita della comunità: