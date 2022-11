Cavallo soppresso e presunti maltrattamenti, Fieracavalli finisce in Consiglio Regionale

Interrogazione di Europa Verde: «La Regione sia garante della salute degli animali». La Fiera: «Sul cavallo deceduto verifiche in corso. Pronta la segnalazione alle autorità competenti per un animale denutrito»

All'indomani della chiusura della 124a edizione con il relativo successo di pubblico, Fieracavalli finisce in Consiglio regionale, con una interrogazione annunciata dalla consigliera regionale Cristina Guarda. Al centro della richiesta di spiegazioni da parte dell'esponente di Europa Verde, presunti maltrattamenti e il triste episodio che alla vigilia dell'apertura della manifestazione ha portato alla soppressione di un cavallo.

«Una edizione iniziata con la soppressione di Tango, un bellissimo cavallo a seguito della frattura della gamba in conseguenza dallo scivolamento dell’equide a pochi minuti dall’ingresso nel box destinato a ospitarlo», esordisce la consigliera. «Da alcune ricostruzioni emergerebbe che le cause dell’incidente potrebbero essere riconducibili alle condizioni del pavimento del box: in cemento, privo del fondo antisdrucciolo e con un tombino al suo interno. Quindi non osservanti delle disposizioni previste dal Codice di gestione per la tutela e la gestione degli equidi».

Di qui l'interrogazione in Consiglio regionale, prosegue Guarda, «affinché la partecipazione da parte della Regione non sia solo di facciata, ma sia altresì garante della salute degli animali».

L'ipotesi di maltrattamenti

Sotto la lente dell'assemblea lagunare, anche la segnalazione da parte dell’associazione Horse Angels di ipotesi di maltrattamento su alcuni cavalli presenti, che avrebbero presentato «evidenti manifesti segni di denutrizione».

«Avendo conoscenza che l’organizzazione di Fieracavalli prevede una commissione etica per il benessere animale e una apposita commissione veterinaria, è inevitabile chiedersi se sia stato segnalato quanto accaduto alle autorità competenti», la domanda della consigliera, che conclude: «La Regione del Veneto è consapevole di quanto accaduto? Quali verifiche intende mettere in campo a tutela della propria autorità, visto che la Giunta regionale ha approvato la partecipazione regionale e la relativa programmazione operativa alla manifestazione fieristica? Inoltre, va ricordato la prevista partecipazione di veterinari pubblici delle ULSS, inclusa quella territorialmente competente, all’interno del comitato dei veterinari dell’ente fiera. Per questo, ho presentato una interrogazione in Consiglio regionale, sottoscritta e supportata dal collega Andrea Zanoni del Partito Democratico. La nostra Regione non può supportare eventi che mettono a rischio la salute degli animali presenti, soprattutto in occasione di iniziative di respiro internazionale».

La risposta di Veronafiere

«Veronafiere esprime tutto il proprio dolore per il fatale incidente occorso nella serata del 2 novembre al cavallo Tango in circostanze che sono ancora in corso di verifica», scrive in una nota l'azienda. «Dalle prime evidenze il cavallo è scivolato entrando nel proprio box nel padiglione 9 procurandosi una frattura della tibia, nonostante la presenza di passerelle speciali antisdrucciolo, il cui impiego è stato adottato da Veronafiere-Fieracavalli con l’obiettivo di tutelare gli equidi presenti alla Manifestazione ed evitare questo tipo di incidenti. Prontamente soccorso da una delle ambulanze veterinarie presenti in fiera, dopo essere stato messo in sicurezza e sottoposto a terapia antalgica, è stato trasferito presso la Clinica equina di Villafranca per ulteriori accertamenti che hanno confermato la diagnosi. Veronafiere si è offerta di far fronte a qualsiasi spesa necessaria all’operazione chirurgica e alla riabilitazione, ma purtroppo non è stato possibile procedere in tal senso».

La segnalazione ai membri della Commissione scientifica

Quanto all'ipotesi di maltrattamenti, Veronafiere chiarisce che «già dall’arrivo in fiera è stato segnalato ai membri della Commissione scientifica lo stato del cavallo non in linea col benessere animale richiesto per affrontare i giorni di manifestazione. Si è deciso di mantenere temporaneamente il cavallo nei box per non obbligarlo ad affrontare un altro viaggio che lo avrebbe ulteriormente affaticato. Al proprietario è stato impedito di far esibire il cavallo che è stato messo a riposo all’interno del suo box doppio».

E’ stato quindi deciso per tutelarne il benessere, prosegue Veronafiere, di trasferirlo in una struttura adeguata che la fiera avrebbe messo a disposizione gratuitamente presso lo Sporting Club di Sommacampagna.

L'avviso alle autorità competenti

«Dopo numerosi inviti ufficiali da parte del Servizio Veterinario della manifestazione e i continui rifiuti del proprietario, il Servizio di Sicurezza di Veronafiere è riuscito ad accompagnare il proprietario e il suo cavallo fuori dalla manifestazione sabato mattina. Purtroppo, nonostante le numerose sollecitazioni per fare restare il cavallo a riposo presso il centro messo a disposizione dalla manifestazione, il proprietario ha deciso di ripotare il cavallo a casa. L’alimentazione e l’idratazione del cavallo durante la sua permanenza in manifestazione è stata controllata e gestita dal personale di Fieracavalli. La Commissione, attraverso il suo membro Progetto Islander, darà seguito nei prossimi giorni alla segnalazione alle autorità competenti per un controllo più approfondito dello stato di salute e mantenimento del cavallo da parte del suo proprietario».