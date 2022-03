Non c’è pace per il cortile di Giulietta. A cui si accede, gratis, da via Cappello, e da cui si entra alla Casa-museo di Giulietta, del Comune. I proprietari delle residenze, dei negozi, dell’albergo di lusso, e anche del Teatro Nuovo, che insistono sul cortile e che, come per la sua quota il Comune, ne sono proprietari, hanno presentato ricorso al Tar del Veneto chiedendo di annullare la delibera della Giunta comunale 675 del 14 dicembre scorso. Questa introduce le telecamere conta persone per l’accesso al sito e il sistema di prenotazione on line dell’ingresso, gratuito, con l’orario di visita.

Il motivo dei due distinti, ma analoghi, ricorsi, uno dei condomini con case e negozi e l’altro del Teatro Nuovo? I privati contestano che l’Amministrazione comunale abbia adottato il provvedimento senza informarli né consultarli. In sostanza i condomini fanno riferimento a un problema di metodo, da parte di Palazzo Barbieri.

Così facendo dunque - sempre secondo i ricorrenti - il Comune, giustificando l’esigenza di garantire la fruizione di un servizio pubblico - cioè l’entrata al cortile e a quindi al museo Casa di Giulietta, di proprietà comunale - pur riconoscendo la comproprietà degli spazi con altri soggetti privati, avrebbe imposto d’autorità il provvedimento. Il che, sempre secondo i privati, potrebbe costituire un precedente per eventuali successivi interventi. Chiaramente, questo è quanto sostengono gli autori dei ricorsi al Tar. Va ricordato, come riferito più volte in passato, che era stato il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in novembre, a dettare le disposizioni per la modalità di accesso. Il tutto era legato alla necessità di regolare il flusso di visitatori da via Cappello, per evitare affollamenti e assembramenti, in seguito alle disposizioni anti-Covid e per la sicurezza.

Secondo il progetto dell’Amministrazione, dunque, all’ingresso saranno predisposti quattro percorsi, uno per il cortile, uno per la casa, uno per i negozi e uno unico di uscita. La capienza è di 120 visitatori all’esterno. La nuova tecnologia è però anche funzionale alla gestione dei flussi su via Cappello. Con la prenotazione gratuita online, da attivare, non ci sarà più bisogno di stare in coda sulla strada, ma il visitatore potrà arrivare pochi minuti prima dell’orario riportato e mostrare la prenotazione al personale di vigilanza. La prenotazione si potrà comunque fare anche fisicamente e di persona in tutti i musei civici. L’ingresso al cortile rimane gratuito.

Si vedranno, ora, le mosse del Comune e cosa decideranno i giudici del Tar. Anche su un altro punto del ricorso, nel quale i ricorrenti sostengono che sarebbe spettato al Consiglio comunale, e non alla Giunta, prendere quel provvedimento, riguardante l’organizzazione di pubblici servizi, che prevede impegni di spesa.

Ancora nodi, dunque, sul cortile di Giulietta. Le numerose proposte progettuali per riordinare il sito, con l’ingresso a pagamento e la riorganizzazione degli accessi e delle visite, non sono mai andati in porto. E anche in quel caso, tante le battaglie legali tra privati e Comune. Poi, dal Covid in avanti, tutto si è comunque fermato.