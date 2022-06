Caldo record in Italia, a Verona bollino arancione da sabato ma fuori dalla morsa

Non molla la morsa del caldo in Italia. E a Verona il termometro segnerà temperature da bollino arancione da sabato. Sono ventidue in tutto le città con il bollino rosso per il rischio caldo quest’anno: così tante non si erano mai viste. È quanto dovrebbe accadere sabato, quando il bollettino del ministero della Salute indica con il livello 3, il massimo e per tutta la popolazione (in una scala che parte da 0) i centri urbani di Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo.

Oggi e domani i bollini rossi sono 19 (Bolzano, Brescia e Trieste sono ancora arancioni il livello che indica rischio caldo solo per i più fragili). Tra le altre città, Torino, Venezia e Genova resteranno gialle (condizioni di pre-allerta di un’ondata di calore) fino a sabato, mentre Milano e Verona lo saranno anche domani, e sabato diventeranno arancioni. La mappa dell’Italia disegnata dai bollini vede quindi, oggi e domani, più fresco al Nord.

E sabato respireranno di più proprio tre città (delle 27 prese in considerazione dal bollettino del ministero) del settentrione: Torino, Venezia e Genova con il bollino giallo, mentre Milano e Verona saranno in arancione. Anche le previsioni meteo parlano di un aumento del caldo nel fine settimana: a Roma e a Firenze, secondo quanto riferisce Andrea Garbinato, meteorologo de iLMeteo.it, si attendono temperature di 39-40 gradi e punte di 42 gradi nelle zone interne di Umbria, Lazio ed Abruzzo. Il picco, in base a modelli matematici, è atteso per il 4 luglio poi le temperature potrebbero tornare a scendere già dal giorno successivo.