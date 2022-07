Caldo e ozono, Verona da bollino rosso. L'esperto: «Possibile rischio per la salute»

l caldo non molla la presa. E oggi Verona è da bollino rosso, il livello d'attenzione più alto. La città, stando al bollettino sulle ondate di calore del ministero della salute, si aggiunge ad altre diciotto. Registrano quindi le temperature più alte, oltre Verona appunto, anche Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia. Ma anche Rieti, Roma, Torino, Trieste e Viterbo. Le temperature soffocanti, però, portano con sé anche un aumento sensibile dell'ozono, un inquinante tipico del periodo estivo. Sono sei, invece, le città con il bollino arancione, il secondo livello, e sono soprattutto città del sud Italia: Ancona, Cagliari, Catania, Napoli, Palermo e Reggio Calabria.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. «Queste condizioni meteo», spiega lo pneumologo Claudio Micheletto, «favoriscono l'aumento dell'ozono, un tipico "smog" estivo. Al momento, però, non siamo ancora a livelli preoccupanti per la salute». «Certo è», prosegue Micheletto, «che stiamo comunque parlando di un irritante delle vie respiratorie. L'esposizione ad ozono aumenta il numero delle sostanze cosiddette proinfiammatorie, vale a dire che sono in grado di peggiorare ulteriormente l'infiammazione asmatica. Gli stessi soggetti allergici, inoltre, quando respirano alti livelli di ozono, diventano più sensibili agli allergeni stessi».

Genericamente, però, come sottolinea lo pneumologo, i rischi maggiori, soprattutto per le persone più fragili, sono i colpi di calore, in particolar modo nelle ore più calde del giorno. A cui si aggiunge un altro fattore di rischio, la disidratazione. «Non si registrano», precisa però Micheletto, «accessi anomali al pronto soccorso, o maggiori ricoveri, per l'aumento dell'ozono.

Sono soprattutto i forti sbalzi di temperatura a dover essere attenzionati: «Possono certamente provocare delle infezioni a livello respiratorio», precisa infatti l'esperto. Infezioni che si manifestano con febbre, tosse, secrezioni nasali e bronchiali. Altri aspetti di cui tener conto sono i metodi per far fronte al gran caldo di questi giorni in cui il termometro si avvicina ai quaranta grandi e anche la notte fatica ad allontanarsi dai trenta. E quindi l'aria condizionata. «Il consiglio è di stare attenti all'utilizzo dell'aria condizionata». Oltre a questo è necessario anche evitare di rimanere esposti al sole nelle ore più calde della giornata.

Nelle scorse due estati, quando, va detto, le limitazioni legate alla pandemia erano maggiori, l'utilizzo della mascherina era più perentorio e i grandi eventi non si svolgevano, i contagi a livello nazionale erano più bassi. Ieri i nuovi casi registrati a Verona e provincia sono stati di poco superiore ai 1.200 (in calo rispetto ai giorni precedenti). Mentre in Veneto gli attuali positivi sono più di centomila: numeri alti se paragonati a quelli dell'anno scorso. «Era difficile aspettarsi, nei mesi più caldi, numeri così alti. È un aspetto singolare. Ci troviamo davanti a una recidiva virale che viaggia indipendentemente dal caldo. Parliamo di una peculiarità, credo che sia legata a questo tipo di variante». Poi Micheletto conclude: «Difficilmente, in passato, abbiamo assistito a influenze d'estate. Questa, invece, sembra essere resistente anche alle alte temperature». .