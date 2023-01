«Bulbo Day», nei quartieri la "maratona" per consegnare i tulipani

In tutto dodicimila bulbi regalati dall'Amministrazione per abbellire giardini o terrazze

Dodicimila bulbi di tulipano per abbellire giardini o terrazze. Tanti i bulbi «amici dell’ambiente» in distribuzione in queste ore nelle otto circoscrizioni del territorio comunale, su iniziativa dell’ assessore al Decentramento Federico Benini, promotore del «Bulbo Day».

Una maratona iniziata di buon mattino in Prima e Seconda Circoscrizione, con i primi sette punti di consegna gratuita attivati. «La Seconda Circoscrizione - afferma la presidente Elisa Dalle Pezze - è stata quella con il maggior numero di prenotazioni, per rendere più efficace il servizio abbiamo fatto in modo che ogni quartiere avesse un suo presidio».

Neanche il tempo di allestire i banchetti che i residenti hanno già fatto incetta dei primi 1.050 sacchetti prenotati, contenenti tre bulbi. E a mezzogiorno e mezzo, in piazza Vittorio Veneto e in altri punti distributivi della Seconda, ne sono attesi ancora un centinaio, destinati a quanti non avevano fatto in tempo a compilare il form online.

In piazza ritirabili anche senza prenotazione

Un progetto di sensibilizzazione alla cura dei luoghi e alla salute dell'ambiente cittadino, che sta facendo breccia anche nei più piccoli, desiderosi di correre a piantare il futuro tulipano nel vaso di casa o nel proprio orticello domestico, per aspettare che sboccino a primavera. E che ha avuto in generale un enorme successo.

I bulbi di tulipano, infatti, sono andati letteralmente a ruba, esaurendo le scorte in meno di 24 ore. Per questo il Comune ne ha messi a disposizione altri 4 mila divisi nei vari punti di ritiro. Ecco quali sono.

I punti di ritiro

Circoscrizione Prima, piazza Mura Gallieno 3 dalle 9.30 alle 12.30

Circoscrizione Seconda, dalle 9.30 alle 12.30:

-in Largo Stazione 16 a Parona

-via Villa 25 a Ponte Crencano

-piazza Vittorio Veneto a Borgo Trento

-Agri parco Villa Are in via Torricelle 6

-piazza Righetti a Quinzano

-in via San Martino 7 ad Avesa

Circoscrizione Terza

9.30-12.30 e 14.30-17.30 in via Sogare 3

Circoscrizione Quarta

9.30-12-30 e 14.30-17.30 via Tevere 38

Circoscrizione Quinta

9.30-12-30 piazzale Scuro all'interno del Mercato Km0

Circoscrizione Sesta

9.30-12.30 via Zagata 2

Circoscrizione Settima

9.30-12.30 piazza del Popolo 15

Circoscrizione Ottava

9.30-12.30 sede via Valpantena 40

15-18 piazza Penne Nere 2 a Montorio