Auto, la rivoluzione che divide Verona: «Grandi rischi», «Serviranno sostegni»

La città di fronte al via libera dell'Europa alla direttiva per ridurre le emissioni di Co2

Avanti, ma con giudizio, sembra dire Verona davanti allo stop europeo alle auto a benzina e a diesel dal 2035. Un traguardo neppure tanto lontano. Saranno dodici anni che, con ogni probabilità, trascorreranno in attesa di deroghe e proroghe, ma anche tra difficoltà e preoccupazioni per quel caleidoscopio di attività artigianali ed economiche che si innesta alla filiera dell’automobile. Ma la scelta del Parlamento Europeo verso la transizione ecologica è netta.

Dal 2035 non si potranno più produrre e acquistare veicoli a motore termico. Con 340 voti favorevoli, 279 contrari e 21 astensioni è stato approvato l’accordo con il Consiglio sugli obblighi di riduzione delle emissioni di Co2 per nuove auto e nuovi furgoni, in linea con gli obiettivi climatici dell’Unione europea. I nuovi mezzi, autovetture e veicoli commerciali leggeri, non potranno produrre alcuna emissione di Co2 dal 2035. Gli obiettivi intermedi di riduzione per il 2030 sono stati fissati al 55 per cento di emissioni per le auto e al 50 per cento per i furgoni, fino all’obiettivo del 100 per cento appunto nel 2035.

Le reazioni

Ma questa transizione perde «l’orizzonte realistico», secondo Roberto Iraci Sareri, presidente di Confartigianato Imprese Verona. «L’iniziativa europea prevede tappe fin troppo rapide di avvicinamento a una rivoluzione verde che, come conseguenza, porterà a rischi per occupazione, economia e sussistenza di piccole e medie imprese, e a riconversioni aziendali forzate per i produttori di componentistica, per gli autoriparatori, gli autotrasportatori, senza dimenticare tutti noi, acquirenti e utilizzatori di qualsiasi tipo di veicolo, per lavoro o per uso privato», commenta.

«La ricerca di soluzioni all’inquinamento e al cambiamento climatico è certamente condivisibile, sacrosanta e inevitabile. Tutti siamo chiamati a contribuire, ma ciò che ci preoccupa è il come sarà tale ricerca». Ma non solo. Iraci Sareri elenca i temi che si dovranno affrontare: «Ci preoccupa sul piano professionale come questo cambiamento legherà il consumatore finale ai marchi automobilistici, mentre sul piano ambientale ci domandiamo quale sarà la tecnologia che produrrà l’energia elettrica e, da consumatori, come dovrà cambiare e a che costi la rete elettrica per soddisfare la nuova domanda di ricariche».

E ancora: «Il Parlamento europeo tenta di minimizzare i danni del cambiamento climatico, ma gli annunci di misure di tale impatto vanno accompagnati anche da riflessioni serie e approfondite sulle conseguenze ad ampio spettro». La perplessità è soprattutto sull’approccio «drastico» che «andrebbe cambiato in uno più graduale, promuovendo azioni e iniziative che rispettino tutti gli equilibri».

La preoccupazione

Confartigianato si attende, inoltre, dall’Unione Europea e dai singoli governi degli Stati membri misure di supporto alle imprese e ai lavoratori che saranno coinvolti in questa rivoluzione «che, come la storia insegna, inevitabilmente lascerà sul campo delle vittime in termini economici, imprenditoriali e lavorativi». «Serviranno», conclude, «provvedimenti che governino il rischio di “ammanettare” il consumatore a un marchio automobilistico, che garantiscano il rispetto dell’autoriparatore di fiducia, che sostengano la riconversione di flotte aziendali, piccole o grandi, la formazione e l’aggiornamento professionale, politiche attive del lavoro, incentivi dedicati agli investimenti di riconversione. Le conseguenze si faranno sentire fin da subito, non dal 2035, perché tutti noi inizieremo a valutare che auto acquistare, pensando che tra qualche anno non potremo più rivenderla come usato. Siamo pronti? La rete di postazioni di ricarica, pubbliche e private, è pronta? E le amministrazioni? Insomma, un conto è armarsi di buoni e positivi propositi, un altro è calarli nella realtà pensando sia semplice».

Trasporto pubblico

La transizione, che riguarda i veicoli leggeri, tra l’altro sarebbe inapplicabile per l’Azienda di trasporto pubblico. Per questo si aspetta soluzioni concrete e sostegni il direttore di Atv, Stefano Zaninelli: «Si dovranno assicurare risorse, ma il problema sarà l’autonomia dei mezzi: un veicolo elettrico può andar bene per il servizio urbano con il quale la velocità media di 10-15 km orari ci consente un’autonomia di 400 chilometri e quindi di viaggiare tutto il giorno. Il problema è l’extraurbano: l’autonomia di 400 chilometri non è sufficiente».

Atv sull’elettrico si sta già muovendo. Dei circa 600 mezzi, 400 sono a diesel e i restanti a metano, ma a breve arriveranno i primi dieci elettrici per la città. «E contiamo di coprire la metà del parco mezzi urbano che oggi è di 180 autobus con l’elettrico già nel 2025», continua Zaninelli, «quindi saremo già all’elettrico totale nel 2035. Ma non per i 450 autobus impiegati per l’extraurbano per il quale è forte il problema dell’autonomia».

Ambientalisti

Guarda, invece, al lato ecologico Legambiente che a livello nazionale invita a «non perdere tempo in polemiche» cogliendo «un segnale positivo che va nella direzione della giusta transizione ecologica anche nel comparto auto». La votazione dell’Europarlamento è una buona notizia anche per Chiara Martinelli, presidente di Legambiente Verona: «Il mondo sta andando in questa direzione e Verona, come il Veneto, ha come prima causa di inquinamento atmosferico il traffico», commenta.

«Certo dovranno esserci dei sostegni da parte della politica nazionale per favorire questo passaggio. E dovremo affrontare molti nodi, dal fatto che comunque il trasporto non può essere legato al solo veicolo privato alla massiccia rottamazione da affrontare. Tuttavia è una notizia da accogliere positivamente». •.