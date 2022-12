Tornano a crescere gli ingressi per lavoro: ecco i comuni veronesi con la più alta incidenza di stranieri

A San Bonifacio un residente ogni cinque è immigrato. È qui che si concentra la più alta presenza di stranieri, secondo il rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione della Fondazione Moressa, pubblicato con il contributo della Cgia di Mestre.

A livello comunale, in termini assoluti in Veneto il Comune con più stranieri è Venezia (41mila), seguito da Verona con 39.600 e Padova con 34.300. Osservando l’incidenza sulla popolazione residente, il primato spetta a San Bonifacio con il 19,1%. Sopra il 17% anche Nogara. Isola della Scala è a 15,6%, Verona capoluogo, Albaredo d’Adige e Oppeano 15,4%, Mozzecane 15,2%, Monteforte d’Alpone 15,1%, Caldiero 14,8%. Il risultato è che nei primi venti Comuni veneti per incidenza di immigrati sulla popolazione totale, nove sono veronesi.

In tutta la provincia gli immigrati sono 117.700, il 12,5% della popolazione. Gli stranieri in Veneto sono 507.601 e rappresentano il 10,5% della popolazione regionale. Rispetto al 2021 il valore rimane pressoché stabile (-0,4%).

Dopo la pandemia aumentati gli arrivi per lavoro

Il fabbisogno di manodopera causato dalla pandemia ha portato ad aumentare le quote di lavoratori stranieri nel 2021. Anche per questo sono cresciuti i nuovi ingressi in Veneto passando dai 10 mila del 2020 ai 23 mila del 2021. Il motivo principale di ingresso rimane il ricongiungimento familiare (59% dei nuovi ingressi), mentre i permessi di soggiorno rilasciati per lavoro, sono pari al 25% del totale e passano da poco più di mille ingressi del 2020 ad oltre 5 mila nuovi ingressi.

Marocco, Stati Uniti e Cina le principali nazionalità che hanno usufruito dei nuovi ingressi per lavoro. L’analisi della serie storica dei nuovi ingressi regionali evidenzia come in 15 anni solo il 7% degli ingressi è stato effettuato per asilo, la maggior parte degli ingressi è dovuta ai ricongiungimenti familiari (46%) ed al lavoro (40%).

Un importante contributo al Pil

Quasi il 12% del Pil prodotto in Veneto è riconducibile agli immigrati, ovvero 17,2 miliardi di euro di Valore Aggiunto prodotto. Inoltre i contribuenti nati all’estero rappresentano il 12,5% dei contribuenti totali regionali ed hanno versato 998 milioni di Irpef. Nel 2021 le rimesse degli immigrati in Veneto all’estero sono state pari a 636 milioni ed il dato è in crescita rispetto al 2020 (12,2%). Tutti questi indicatori economici danno l’idea dell’importanza dell’immigrazione regolare nella Regione.