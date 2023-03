Assunzioni, per la stagione turistica servono 7mila persone: ecco le offerte, dagli hotel ai parchi tematici

La Camera di Commercio scende in campo: mancano soprattutto cuochi, facchini e portieri. Richieste molte posizioni in hotel, bar e camping. Ma un'impresa su due fatica a trovare

La nuova stagione incombe, a Pasqua mancano solo due mesi. Ma hotel, ristoranti, agenzie di viaggio e campeggi stanno ancora cercando personale da impiegare nei prossimi mesi e che sembra introvabile. Come l’anno scorso la Camera di Commercio di Verona, che coordina la promozione turistica in provincia, scende in campo per dare man forte alle aziende e ripropone la borsa del lavoro on line attraverso la piattaforma http://orientamento.recruitingverona.it/, che incrocia domanda e offerta nel settore.

Il portale per il recruiting

Il portale, creato ad hoc dall’ente camerale in collaborazione con la rete OrientaVerona, si rivolge a tutti i potenziali candidati interessati ad un contratto a tempo determinato, non solo agli studenti, che rispondono poco alle ricerche.

«Per ampliare la platea dei destinatari degli annunci abbiamo anche acquistato spazi su qualche testata nazionale, pubblicizzando il funzionamento del portale nella speranza di attrarre più candidature da fuori provincia e abbiamo anticipato l’attività di matching di un mese rispetto all’anno scorso per rispondere in maniera più tempestiva alle richieste delle imprese», afferma Paolo Artelio, presidente della Destination Verona & Garda Foundation.

Aumento della richiesta, scarsità di risposte

Artelio conosce bene la situazione perché è al timone anche di Fipe, la federazione pubblici esercizi Verona e Veneto, che in regione conta più di 26 mila unità, per un fatturato di oltre 6 miliardi di euro, 126 mila occupati, con un monte stipendi e salari di 1,2 miliardi di euro. «L’iniziativa che riproponiamo è estremamente utile nel contesto attuale, come conferma l’indagine targata Unioncamere – Anpal, attraverso il sistema informativo Excelsior. Dallo studio risulta che in vista della stagione estiva 2023 si prevede un significativo aumento della richiesta di lavoratori del turismo, soprattutto nei servizi di “alloggio e ristorazione”. Il 49% delle imprese di Verona fatica a trovarne», prosegue.

«Sempre, secondo i dati Excelsior, tra febbraio e aprile, e quindi in previsione della Pasqua, saranno richieste 6.690 posizioni, in prevalenza a tempo determinato. Ciò risulta confermato dalle associazioni di categoria che prevedono un forte incremento della richiesta di lavoro da parte delle attività del Garda e di Verona», aggiunge.

Una richiesta che rischia di rimanere insoddisfatta. «Eppure gli addetti del turismo sono i primi ad accogliere gli ospiti italiani e stranieri e svolgono un compito importante per l’economia veronese. I giovani nelle proposte di lavoro del settore colgono solo il potenziale di sacrificio, non l’opportunità di trovare sbocchi per il loro futuro o di imparare qualcosa di nuovo per diventare a propria volta imprenditori», si rammarica.

Offerte in «vetrina»

«Il portale è organizzato come una vetrina», spiega Silvia Nicolis, componente del cda della Dvg Foundation e della Giunta camerale, «in cui le aziende iscritte potranno creare il proprio profilo di presentazione ed inserire, anche con riferimento alle categorie protette, le posizioni lavorative ricercate o tirocini offerti. Le attività che hanno manifestato interesse sono collocate in tutta la provincia di Verona e operano in vari ambiti del settore: dai bar ai ristoranti, dai camping agli alberghi, ai rifugi di montagna».

Chi cerca, dagli hotel ai parchi

Al momento le ricerche online sono attive da parte di una cinquantina di attività, tra cui molti hotel. In città è a caccia di personale il Due Torri, il Giberti, il Leon D’Oro, il San Marco. Appena fuori il Veronesi La Torre di Dossobuono, il Db Hotel a Sommacampagna, il Villa Quaranta e il Byblos Art Hotel in Valpolicella, il Parc Due Spa a Lazise, solo per fare alcuni esempi.

Poi ci sono i campeggi, i ristoranti, le agenzie, e anche Gardaland con la specifica di tutti i profili ricercati. Serve di tutto, dagli aiuto-cuochi ai camerieri, dai manutentori nei campeggi agli addetti al ricevimento, dai portieri notturni ai facchini, dai pasticceri ai maitre e ai commis di cucina.

Nell’elenco anche la start up Meeters, community di oltre 27.000 iscritti, che organizza uscite e viaggi per far socializzare gli aderenti e cerca booking sales manager, mentre il Gruppo Europlan di Bardolino spera di individuare, tra le tante ricercate, anche figure adatte al ruolo di guest relation specialist.

Alcune imprese (Gardaland, Meeters, Villa Quaranta e Iantra) ieri, all’Auditorium della Camera di Commercio, hanno incontrato gli studenti delle quarte e quinte degli istituti professionali alberghieri e tecnici per il turismo del Veronese - Pindemonte, Carnacina, Berti, Guarienti e Marco Polo - per presentare le loro offerte.

Come candidarsi

Gli aspiranti, collegandosi al portale, possono consultare tutte le presentazioni aziendali e le offerte di lavoro per candidarsi caricando on line il proprio curriculum vitae. Le imprese sceglieranno chi contattare per un colloquio in piattaforma o in presenza.