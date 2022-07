Assessore e mamma in 7 giorni. L’estate al top di Elisa La Paglia

In sette giorni assessore e mamma. In entrambi i casi per la prima volta. Per Elisa La Paglia il 2022, ma in particolare l’estate, è davvero al top. L’esponente del Pd, assicuratrice, sposata con Stefano Ceschi, bancario, rieletta consigliera comunale alle elezioni del 12 giugno con 1.034 voti, era stata nominata sabato 16 luglio assessore all’istruzione dal sindaco Damiano Tommasi.

E alle 4.01 di ieri ha dato alla luce Matilde, all’ospedale di Borgo Trento. La bambina, nata con un paio di settimane di anticipo rispetto alle previsioni, pesa due chili e 800 grammi. Felicissima mamma Elisa, che il giorno della presentazione della giunta, lunedì mattina scorso, non era presente in sala Arazzi, ma era collegata da casa in videoconferenza. Come nel pomeriggio, nel primo Consiglio. Grande gioia anche per il papà Stefano Ceschi, pure impegnato in politica, nel Pd, presidente del Consiglio comunale di Bussolengo.

La Paglia, 41 anni, laureata in economia del turismo, è stata consigliera comunale e prima di Amia. Ora, come assessore, ha le deleghe a politiche educative e scolastiche, biblioteche, edilizia scolastica, salute e servizi di prossimità. In una settimana assessore e mamma per la prima volta.

«Quest’anno è davvero ricco di grandi emozioni per la mia famiglia. Sono occasioni felici di cui sono molto grata. Per me e Stefano la nascita di Matilde è sicuramente l’emozione più grande», racconta Elisa La Paglia, che trova anche un collegamento con tutti questi eventi. «Da consigliera comunale mi ero occupata di servizi per i neogenitori e per il sostegno alla natalità e ora ho avuto l’opportunità di provarli anche in prima persona. E sono sempre più determinata a portare a Verona quei servizi che altre regioni e province del Veneto già hanno per rendere più equa e capillare la diffusione di pratiche di sostegno per un’infanzia al meglio delle opportunità che la comunità può mettere a disposizione».

La Paglia cita il sito del ministero che ha redatto le linee guida dei “primi 1.000 giorni di vita”. «Infatti nel periodo compreso tra il concepimento e i due anni di età si pongono le basi per un adeguato sviluppo fisico e psichico del bambino. Gli interventi di prevenzione, di protezione o di cura realizzati con tempestività in questa primissima fase della vita portano a risultati di salute positivi a breve, medio e lungo termine, non solo per il bambino e l’adulto che sarà, ma anche per i genitori, la comunità e le generazioni future. Ora», conclude La Paglia, «potrò farlo da assessora insieme alla grande squadra di Rete con Damiano Tommasi».•.