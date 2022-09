Andrea Riello, oggi i funerali con il vescovo in Cattedrale

Andrea Riello, oggi è il giorno dell’addio. Dopo la camera ardente privata, la messa funebre dell’imprenditore prematuramente scomparso si svolgerà oggi alle 15 nel Duomo di Verona, presieduta dal vescovo uscente Giuseppe Zenti, che era stato anche parroco di Legnago e che conosce da tempo la famiglia ma anche il territorio delle aziende del gruppo Riello Industries.

La vicinanza di Zenti alla famiglia Riello

Monsignor Zenti è stato anche presente nel 2013 alla celebrazione nello stabilimento di via Nazionale a Minerbe della messa per il cinquantesimo anniversario dell’azienda, e in quell’occasione, prima della benedizione di rito, disse: «Non possiamo che essere riconoscenti a questa realtà che ha saputo dare certezze e un'occupazione dignitosa a tante famiglie, dobbiamo essere fieri di coloro che hanno dimostrato il coraggio di affrontare le difficoltà per garantire un futuro migliore ai giovani».

Il vescovo di Verona, che era molto vicino al fondatore di Riello Industries, Pilade, e ai quattro figli, ha sempre considerato fondamentale l’applicazione della «parabola dei talenti» del Vangelo: per lui il talento è al servizio del prossimo e della comunità, una comunità che il secondo dei quattro figli di Pilade, assieme ai fratelli impegnati nelle rispettive aziende, ha contribuito a far crescere.

Il profilo di Andrea Riello

Andrea Riello oltre ad essere stato amministratore unico di Riello Sistemi, l’impresa che produce macchine utensili, è stato presidente di Confindustria del Veneto dal 2005 al 2009. Aveva fatto crescere l’azienda fino a 112 dipendenti e 21 milioni di euro di fatturato, ma ha anche «dato lustro al Veneto», come ricordato da Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, la sua città natale.

Lo stabilimento di Minerbe della Riello Sistemi rimarrà chiuso per lutto oggi, come avvenuto già martedì pomeriggio dopo l’annuncio della sua morte. Alle esequie in Cattedrale parteciperanno anche il sindaco di Minerbe, Andrea Girardi, quello di Legnago Graziano Lorenzetti e quello di Verona, Damiano Tommasi.

Nel frattempo proseguono le manifestazioni di cordoglio di tutti coloro che, a livello locale e nazionale, ne ricordano le qualità imprenditoriali e l’impegno verso le istituzioni e numerose associazioni. Nel 2000 Andrea Riello è stato presidente di Confidi Verona, da giugno 2002 membro del consiglio direttivo di Confindustria, prima con la presidenza D’Amato, per il periodo della presidenza Montezemolo e dal 2008 con Emma Marcegaglia. Dal 2000 al 2004 era stato anche presidente di Ucimu-Sistemi per produrre; poi numerosi altri incarichi fino alla guida di Confindustria Veneto, carica che ha ricoperto fino a gennaio 2009; è stato anche presidente della Fondazione Campiello.