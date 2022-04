Alta Velocità: ecco il campo base di Verona Est, un villaggio a disposizione di 450 lavoratori

Verona è il polo logistico per il cantiere dell’Alta Velocità Verona- Vicenza. Il campo base allestito in località Mattaranetta è operativo e funzionale ai lavori per la realizzazione dell’infrastruttura. Una vera e propria cittadella a supporto di tutte le maestranze che da qui al 2026 lavoreranno per portare a termine una delle infrastrutture più attese e importanti, non solo per il territorio veronese e veneto ma anche del nord Italia.

’ l’Alta capacità/Alta velocità Verona Padova, opera che, con i suoi 76,5 km, attraverserà 22 Comuni italiani, quadruplicando la linea esistente e aumentando la qualità dell’offerta ferroviaria del Paese e la sua integrazione con la rete europea. Il campo base a Verona est è specifico per i lavori del primo lotto del progetto, la tratta Verona – Bivio Vicenza di 44,2 km e con un valore di investimento di 2,7 miliardi di euro. Il cantiere è affidato al Consorzio IRICAV DUE, guidato dal gruppo Webuild, General Contractor a cui è affidata la progettazione e la realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta capacità veloce Verona-Padova. L’opera è commissionata da Rete Ferroviaria Italiana – RFI (Gruppo FS Italiane). I lavori infrastrutturali sono partiti in tempi rapidi e procedono per concludersi entro il 2026, come stabilito dal Pnrr. Entro quella data, la nuova rete ferroviaria sarà in funzione.

Il campo base è stato allestito in un’area comunale di circa 25 mila metri quadrati, urbanizzata con tutte le infrastrutture necessarie per creare un vero e proprio villaggio a disposizione di 450 lavoratori e delle esigenze cantieristiche. Il centro logistico offre tutti i servizi e le funzioni per garantite la massima efficienza del cantiere e dare vitto e alloggio agli operai. L’attenzione dei committenti va nella direzione di utilizzare imprese del territorio, a vantaggio dell’economia locale, tuttavia con gli appalti ad evidenza pubblica accade che i lavori siano appaltati a ditte fuori regione. Da qui la necessità di assicurare alloggi accoglienti alle maestranze che si allontanano da casa per periodi medio lunghi, con servizio mensa, lavanderia, infermeria e un’area riservata alla socialità.

A Tav terminata, il campo base sarà smantellato e l’area ripristinata ante opera, salvo diverse indicazioni del Comune che potrebbe utilizzare le strutture per fini di vario tipo. Ci sono quattro anni di tempo per decidere quali eventuali finalità sociali, della Protezione civile o per il quartiere attribuire all’area e alla strutture. La visita oggi del sindaco al campo base ha certificato non solo che il cantiere procede come da accori, ma anche che il polo logistico è perfettamente operativo e integrato al territorio circostante, studiato per non creare alcun disagio alle zone circostanti. Insieme a lui gli assessori alla Pianificazione urbanistica e ai Lavori pubblici. Presenti il direttore del Consorzio guidato da Webuild ing. Paolo Carmona, il manager di Webuild Alberto Palomba, il referente progetto di Rete Ferroviaria Italiana Luigi De Amicis.