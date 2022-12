Record a Bardolino: «La soluzione? Limite di due mesi l’anno»

Non più di due mesi di locazione breve all’anno o, in alternativa, rigidi rapporti numerici da mantenere tra appartamenti residenziali e case in affitto, sia a lungo che a breve termine. Sono queste, in estrema sintesi, alcune misure da attuare per strappare città, borghi e riviere alla turisticizzazione; la trasformazione del tessuto urbano ed economico del territorio motivata da interessi turistici. Le indica Dario Bertocchi, ricercatore all’Università di Udine e docente a contratto di Tourism alla Ca’ Foscari di Venezia, che ha redatto lo studio su «Il ricettivo non tradizionale in Veneto, 5 anni dopo», prendendo a campione 20 località venete (di cui ben otto veronesi) ed esaminando l’evoluzione del numero di locazioni turistiche dal 2017 al 2022.



Quasi 20mila strutture prenotabili in Veneto per circa 71mila posti letto, 1892 alloggi solo a Verona, e sono numeri in evoluzione: che cosa si aspetta nei prossimi anni?

Mi aspetto le stesse identiche criticità che ha vissuto, e sta vivendo, Venezia. Prima città d’arte in Veneto, ha visto prima di Verona e altre città d’arte il boom di questo fenomeno. Avrebbe potuto essere un tester importante, da studiare e comprendere per definire politiche di gestione opportune. Per ora, non è stato fatto e la necessità a Venezia di regolamentare il turismo con leggi speciali è ormai evidente.



Tra i 20 Comuni che avete preso in esame, spicca Bardolino che in 5 anni ha avuto un più 278per cento di locazioni per affitti brevi: cosa emerge oltre ai numeri?

I dati sono già piuttosto eloquenti. Altri parametri che sarebbe interessante approfondire riguardano le proprietà di tutti questi appartamenti che in pochi anni sono stati messi a disposizione dei turisti.

Cambiano le dinamiche, anche imprenditoriali, ma non il risultato: più appartamenti turistici, meno residenti.Lo spopolamento dei centri storici è il più evidente. Ma, alla lunga, è tutto l’equilibrio sociale a mutare. L’offerta del territorio viene tarata solo per i turisti, l’intero sistema città si adatta a questo e gradualmente vengono a mancare i servizi base. È un processo di trasformazione che chiamiamo turisticizzazione. C’è poi un altro effetto che è quello della mancanza di offerta di appartamenti per gli affitti lunghi, pluriannuali. E il loro costo spropositato.



È necessario correre ai ripari?

È necessario monitorare attentamente la situazione, evitare che questa tendenza porti a modificare e di molto il tessuto sociale delle città e delle località turistiche.



Quali strategie risulterebbero efficaci e a chi spetta attuarle?

Quello delle locazioni è un tema nazionale, non turistico che può essere demandato alla Regione. Gli affitti brevi sono altra cosa rispetto, ad esempio, ai b&b, già opportunamente normati. Sarebbero da introdurre dei vincoli: temporali, ad esempio, con non più di uno o due mesi l’anno destinati alla locazione breve. Oppure, dopo aver censito il numero di appartamenti a disposizione, fissare parametri numerici volti a mantenere un certo equilibrio tra affitti brevi e a lungo termine.