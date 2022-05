Agenda Verona, a Porta Palio l'evento dedicato a riciclo e riuso. C'è anche Elisa

Appuntamento per oggi a Porta Palio dalle 17.30 In diretta su web l'evento dedicato alla sostenibilità In programma anche un intervento dell'artista Elisa

Tutto è pronto, si alza il sipario su Agenda Verona 2022.

L'Arena e il Gruppo Athesis sono già in campo per percorrere insieme ai lettori del nostro quotidiano e a tutti i veronesi una nuova tappa sul percorso tracciato dall' «Agenda Verona 2030», il grande progetto per il futuro sostenibile di Verona lanciato dal nostro gruppo editoriale.

Oggi pomeriggio a Porta Palio, dalle 17.30 alle 19 andrà in scena l'evento «Le vie del riciclo, le virtù del riuso», un ampio convegno durante il quale saranno trattati i tempi più importanti del momento. E tutto questo con alcuni dei principali protagonisti del territorio veronese, insieme ai quali si proverà a «leggere» il presente per «disegnare» il futuro che aspetta tutti noi. Ricco il programma del pomeriggio di approfondimento condotto dal direttore di TeleArena e RadioVerona Mario Puliero: prima dei saluti dell'ad di Athesis Matteo Montan ci sarà l'intervento del presidente regionale Luca Zaia intervistato dal direttore de L'Arena Massimo Mamoli sul tema «Una nuova sfida per il Veneto». L'artista ecologista veronese Massimo Marchiori, che realizza sculture con plastica raccolta sulle spiagge e nei mari, accompagnerà il pomeriggio elaborando un'opera durante l'evento, mentre sarà Giuseppe Piardi, managing director di Stena Recycling, a raccontare l'attività di un'azienda leader nel riciclo dei materiali. Spazio poi al tavolo condotto dal caposervizio economia e web Paolo Dal Ben su «L'economia circolare come opportunità per le imprese»: tra gli ospiti il professor Matteo Nicolini, referente dell'università di Verona per la sostenibilità ambientale, Vanessa Cento coordinatrice della comunicazione di Progetto Quid e Nicola Farinetti, amministratore delegato di Eataly. Spazio poi a Diego Cattoni, presidente di Aiscat e ad di A22 Autostrada del Brennero su «Come cambia il nostro modo di viaggiare» e a Stefano Casali, presidente di Agsm Aim sul tema dell'energia verde e fonti rinnovabili. Parlerà del suo impegno personale Elisa, con la cantautrice che lancerà anche «Heroes», il festival musicale a tema green in partenza tra pochi giorni e che coinvolgerà tutta la città. Il programma del convegno in programma oggi a Porta Palio proseguirà poi con il tavolo "pop" «I love riciclo» sul riuso nell'arte, nella cucina e nella moda: tra i protagonisti oltre all'artista Massimo Marchiori anche Alice Zantedeschi, che ha inventato il tessuto che recupera micro scarti dalle polveri di marmo, Susanna Martucci che ha inventato la matita a grafite usata al G20 per l'ambiente, Giacomo Sacchetto del ristorante stellato La Cru di Romagnano con uno show cooking sul palco.

Le conclusioni dei lavori saranno affidate poi a Massimo Mamoli prima di chiudere l'evento sostenuto oltre che dal gruppo Agsm Aim, da A22 Autostrada del Brennero e Stena Recycling anche dalle aziende INova, Manutherm, Molinauto, Techpa Spa e Mada. Un programma davvero intenso, una full immersion nei temi del riuso e del riciclo che sarà a disposizione di tutti gli utenti: l'evento verrà trasmesso oggi dalle 17.30 alle 19 sul sito larena.it e sulla pagina Facebook de L'Arena oltre che su ansa.it Ma sarà possibile rivedere l'intero appuntamento organizzato dal gruppo Athesis su TeleArena il giorno 28 maggio a partire dalle 21.15.