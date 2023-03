È l'abbigliamento il settore che soffre di più: «Ma i nostri punti vendita sono luogo di relazione»

In città e in provincia il sistema moda paga il prezzo più caro, dovuto anche al boom di acquisti on-line

Vendevano vestiti da cerimonia o per il tempo libero, bigiotteria, scarpe e borsette, intimo o maglieria. Dal 2019 al 2022 e quindi in soli tre anni Verona ha perso 74 negozi del fashion, passati da 378 a 304 (dati del Servizio studi e ricerca della Camera di Commercio). La pandemia ha contribuito a far abbassare le saracinesche dei punti vendita del sistema moda in città e provincia.

La clientela, anche la più riottosa, ha imparato a comprare online e questa pratica ha assestato un brutto colpo alle vetrine di vicinato o collocate nei centri commerciali. I negozi chiusi abbondano oramai in ogni strada e anche nelle cittadelle dello shopping. Il declino è stato progressivo negli ultimi 10 anni. Nel 2012 le imprese del comparto erano 449.

Luoghi dal valore sociale

«Eppure», spiega Mariano Lievore, presidente provinciale di Federmoda Confcommercio, «i nostri punti vendita rappresentano per i consumatori, non soltanto uno spazio per l'acquisto, ma anche un luogo dal valore sociale dove l'economia s'incrocia con una voglia di normalità e di relazione. Il nostro personale dispensa consigli e assicura servizi, anche di piccola sartoria».

Il settore dell'abbigliamento è stato il più danneggiato dalla crisi sanitaria e poi dal calo dei consumi provocato dalla bolla inflazionistica che ha accompagnato tutto l'anno scorso, come certifica l'Osservatorio consumi Confimprese-Jakala. Le conseguenze non si sono ancora attenute. Anche a gennaio le vendite nel segmento moda sono rimaste inferiori del 2,1% rispetto allo stesso mese del 2019.

Segnali di ottimismo

«A febbraio i consumatori hanno approfittato dei saldi e comprato abbigliamento per un 8% in più a valore rispetto all'anno precedente», aggiunge Lievore, «un segnale che può restituire un po' di ottimismo e indurre i colleghi a tenere duro. Del resto anche l'acquisto online si sta ridimensionando». Il rappresentante di Confcommercio invita «i clienti far vivere i propri centri storici comprando nei negozi di prossimità dove cortesia, servizio e qualità sono sotto casa» ed insieme richiama l'attenzione anche sull'insufficiente ricambio generazionale, un nodo pure per i commercianti della moda.

Ricambio generazionale

«Alcuni punti vendita chiudono proprio perché non trovano nessuno in grado di subentrare nell'attività», aggiunge. Il settore paga infine lo scotto di un evidente cambiamento nei consumi, più orientati alla telefonia, all'elettronica, alla ristorazione. Per tutte queste ragioni Federazione Moda Italia raccoglie e condivide le preoccupazioni sul rischio di desertificazione commerciale dei centri storici italiani, dove i negozi della moda contribuiscono a garantire vitalità, servizi e sicurezza, e l'opportunità di accelerare il processo di riqualificazione urbana.

È di 11.150 negozi la perdita registrata in Italia nel solo settore moda, abbigliamento, calzature, accessori, pelletterie, tessile casa e articoli sportivi con 11.181 addetti che hanno perso il posto lavoro negli ultimi tre anni. In città anche le attività all'ingrosso del settore hanno bruciato numeri importanti. Nel 2019 erano 171 e sono calate a 147. In tutto il Veronese i negozi della moda al dettaglio chiusi in tre anni sono stati 193.