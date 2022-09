A Verona affluenza sopra il 22% alle 12. In Lessinia le percentuali più elevate

Alle 12 l'affluenza in provincia di Verona ha raggiunto il 22,07% , in linea con il 22,14% che era stato registrato alla stessa ora nella precedente tornata elettorale, quella del 2018. Il dato scaligero è in linea con quello Veneto: quello parziale della nostra regione (relativo a 561 Comuni su 563) alle 12 era del 22,08%. Più basso, del 19,09%, invece il dato nazionale, sempre parziale (relativo a 7865 Comuni su 7904).

A Ferrara di Monte Baldo l'affluenza più alta

Tornando a Verona, alle 12 il Comune con l'affluenza più alta (complice anche il numero di abitanti) è stato Ferrara di Monte Baldo con il 30,66%. Percentuali alte anche a Erbezzo ( 26,6%), Sorgà (26,4%) e Torri del Benaco (26,15%). All'estremo opposto della classifica Brentino Belluno (affluenza del 16,28% alle 12), Roverchiara (17,10%) e Bevilacqua (17,13%).

Nel Comune di Verona l'affluenza alle 12 era del 22%, in leggero aumento rispetto al 21,92% del 2018. Questa mattina in alcuni seggi della città, come quello allestito alle scuole Caliari, si sono registrate lunghe code: a rallentare le operazioni di voto sarebbero le procedure rafforzate implementate dal bollino antifrode, che garantisce la non sostituibilità della scheda ma impone un doppio controllo prima che questa venga imbucata.

Anche Tommasi al seggio

Anche il sindaco di Verona Damiano Tommasi questa mattina si è recato al suo seggio elettorale. "Sono stati mesi intensi e oggi non possiamo permetterci di rimanere a guardare. Ognuno nel proprio piccolo può fare la differenza e partecipare. Andiamo a votare, perché in questi tempi votare non è solo un diritto, ma soprattutto un dovere civico e morale", ha scritto sui suoi canali social.