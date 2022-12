Il 2022 dalla A alla Z: il diario della Olga

B come Baby gang: l’incubo delle aggressioni in centro ha segnato l’anno. G come Giulietta: risolto l’antico problema dell’accesso allo storico cortile

A come Arena. Basta fóghi in Arena. Il soprintendente Tinè-Tinò ha deciso. Le band rockettare hanno il vizio di esibirsi tra i fóghi, finora l'abbiamo scampata bella. Il divieto vale anche per le opere liriche. Già, ma come le mettiamo con la fiaccola olimpica e i fuochi d'artificio della chiusura dei Giochi invernali del 2026? La questione in prospettiva sembra essere stata risolta. Inanto l'Arena ingorda di gloria ha ospitato la cronometro conclusiva della massima corsa ciclistica nazionale. E in attesa della cerimonia finale delle Olimpiadi, si conferma il luogo più adatto ai trionfi (non è un caso se Radames la sua apoteosi la celebra sempre qui) e apre allo sport internazionale.

B Purtroppo le baby gang imperversano ormai da anni e agiscono sfrontatamente, quasi fosse una sfida, nel cuore della città. Cosa si è fatto finora? In campagna elettorale i candidati sindaco avevano prospettano scenari di beatitudine con ricette diverse. A noi basterebbe che ci levassero dai piedi le bande di delinquenti. Ma capisco che è un fenomeno sociale difficile da sradicare e che non tocca alla politica.

C come cavalli. La Fieracavalli mi mette sempre entusiasmo. È la fiera più bella anche se il mio Gino le preferisce il Vinitaly, perché più che il nitrito ama il passito. Io coi cavalli ho un legame sentimentale perché uno dei miei nonni era carrettiere capo in una ditta di trasporti di suini. Ogni volta che sento chiamare animale il cavallo mi indigno perché non lo merita: spero che i cavalli siano assimilati agli umani, pur nella distinzione dei ruoli giacché, per esempio, un cavallo non potrà mai essere nominato cavaliere.

D come Davy Crockett. Che c'entra? A San Giovanni Lupatoto c'è chi avrebbe preferito che fosse eretto un monumento all'eroe di Alamo piuttosto che a Maria Callas nel centenario della nascita. La fronda è partita da un consigliere di opposizione che però a Crockett avrebbe anteposto l'attore Gastone Moschin, lupatotino. La cantante greca, naturalizzata italiana, ha abitato per qualche tempo a Zevio col marito Meneghini, quindi con San Giovanni non c'entra un fico secco. Ma se il ragionamento tendesse a escludere i personaggi non indigeni dall'onore di un tributo marmoreo o bronzeo, quanti monumenti a Garibaldi si dovrebbero abbattere?

E come ecatombe che il Gino confonde con catacombe. È febbraio e il condominio è un mortorio. Vi regnerebbe un silenzio di tomba se non ci fosse il Pèrtega che suona la tromba. Quasi tutti si sono presi il Covid. Il mio Gino e io finora l'abbiamo scapolata e per scaramanzia tocchiamo il ferro da stiro. «È una catacombe» dice mio marito. «Ecatombe» lo correggo. Nel condominio di fronte non è che vada meglio. Qualche scienziato da bagatìni sostiene che solo quando ci saremo ammalati tutti, comincerà la discesa.

F come Flurona. Ricordate quando, all'inizio dell'anno, virologi e affini, tanto per fare ancora più casino, si erano inventati la Flurona, un perverso incrocio tra Covid e influenza stagionale? Non nego che, preda della suggestione, me la sono sentita addosso. È bastato che un esperto di menopausa delle zanzare ne avesse elencato i sintomi in televisione per essere convinta di essermela beccata. Della nuova malattia dal nome di prostituta di postribolo pompeiano se n'è parlato solo pochi giorni, nessun medico serio l'ha diagnosticata.

G come Giulietta. In quattro e quattr'otto il problema dell'ingresso al Cortile della Casa di Giulietta che si trascinava da più di vent'anni è stato risolto. Eppure bastava poco per mettere tutti d'accordo: bastava, come finalmente si è deciso, fare entrare i visitatori da dietro invece che da davanti, un'ipotesi su cui si era discusso e ridiscusso fin dal prologo della farsa.

H come Hip Hip urrà. Il mio Gino ha esultato alla vittoria dell'Argentina sulla Francia al campionato del mondo di calcio in Quatar. Ce l'ha con tutti i francesi (cagóni) e con Macron (el caghéta). Vantando poi un bisnonno immigrato a Buenos Aires, sostiene di aver individuato tra i giocatori argentini almeno tre parenti, seppur alla lontana. Sarebbe bastato solo questo per tifare bianco-celeste.

I come inflazione. Fortuna che c'è la Trattoria dai Onti ma sulle statistiche nazionali sull'aumento dei prezzi della ristorazione che vedono Verona in cima alla classifica nazionale non incide, non tira giù la media. L'economista del bareto, Johnny Salame, non si spiega tecnicamente il motivo per cui, a fronte di un'inflazione al 4,4 per cento, da un anno a questa parte nella nostra città i ristoranti (ma anche pizzerie, bar, gelaterie e rosticcerie) siano rincarati del 9,1, più del doppio rispetto al resto d'Italia.

L come liberazione delle panchine. C'erano le panchine di destra ma adesso, tolto il bracciolo centrale che impediva lo stravaccamento e il bivacco discriminando i senzatetto, sono diventate di sinistra. Il merito della liberazione delle panchine è soprattutto dell'assessore Benini che è sospettato di aver voluto così fare un dispettuccio a Tosi, il sindaco anti-bivacco, ma non penso sia vero.

M come milione. Un po' di anni fa, quando era sindaco Tosi, un suo assessore sagraiolo predisse che i visitatori dei mercatini di Natale che aveva importato in copia non conforme da Norimberga, sarebbero raddoppiati, da cinquecentomila a un milione. Il sogno si è avverato ma non sotto il suo assessorato. Pare che la cifra, a spanne, sia stata raggiunta quest'anno, würstel più würstel meno.

N come nastro. Taglio del nastro. Il bravo sindaco deve pensare soprattutto a tagliare nastri e non conta se l'opera che inaugura sia importante o meno perché importante è il gesto, sempre che sia immortalato dai fotografi. L'asilo di Parona è stato inaugurato due volte nello stesso giorno. L'allora sindaco Sboarina ha azzannato il nastro con le forbicione ma qualche ora prima l'ex sindaco Tosi aveva inaugurato per conto proprio rivendicando la paternità dell'opera, finanziata, come ha detto, all'epoca in cui era sul caregón di Palazzo Barbieri.

O come Olimpiadi. Un bel po' di milioni, 61, tra quelli stanziati per le Olimpiadi invernali sono stati destinati alla variante della Statale 12, Isola della Scala-Verona. L'altitudine di Isola della Scala è di 38 metri sul livello del mare, quella di Verona, dove si terrà la cerimonia di chiusura dei Giochi, è di 59. Per tentare di sopire le polemiche e dimostrare che il loro è un territorio dolomitico, gli abitanti di Isola Della Scala e degli altri paesi lungo la futura variante stanno costruendo malghe, rifugi, baite, camminano con l'alpenstock e mungono le vacche per strada.

P come poeta. Centocinquant'anni fa nasceva Berto Barbarani, il cantore di Verona. Mise in versi l'amore e la povertà, la bellezza e la miseria, la quotidianità di giorni teneri o malati, un piccolo universo di anime raccontato con immediatezza folgorante nel dialetto dei nostri nonni e bisnonni, la lingua madre che sta via via perdendo i figli. Cantava le Nine e le Ninete. Che non erano proprio delle santarelle. «E l'altra sera che girava in Bra/ t'ho visto a spasso e t'ho fato la spia//fora de Porta Nova te si andà./Adesso cagna, te saressi mia /E invesse con un semplice soldà...». Risposta: «No eh! L'era un uffissial d'artiglieria!».

Q come Quaia, Santino Quaia, il carabiniere in pensione del bareto cui hanno cannibalizzato l'auto appena comprata. L'aveva parcheggiata sotto casa a San Zen. Da quando ha detto di essere sulle tracce del cannibale non si è più visto. «Vuto védar che ià magnà anca lu?» mi fa il mio Gino.

R come ramazza. Gli Alpini avrebbero voluto l'Arena fasciata dalle luci del Tricolore per i 150 anni della fondazione del glorioso Corpo ma il soprintendente Tinè-Tinò ha rigettato la richiesta. Armato di ramazza, Tinè-Tinò cerca di mettere ordine in un centro storico che per decenni è stato riempito da troppe cose. L'Arena è bella così com'è, ha il colore dei millenni, pittarla è una stravaganza. L'«Obbedisco» è nel carattere e nella dottrina degli Alpini ma stavolta si ribellano: «Se non ci volete leviamo le tende». Alla fine le tende non le levano e festeggiano in un cantón. Forse Tinè-Tinò ha fatto il bersagliere o ha saltato la naja.

S come superbonus. «Dai che i ne fa el capòto e i seramenti a gratis. E a gratis i ne méte anca la caldaia nova, e magari ghe sta rénto anca el comò che l'è tuto carolà». Si è visto com'è andata. Truffe miliardarie, regole cambiate in corsa da una settimana all'altra, banche che scappano, ponteggi mai utilizzati che ingabbiano interi condomìni da mesi, il gratis che in realtà diventa esborso di un bel po' di euro anche se i lavori non sono stati fatti, Draghi che, come il ragionier Fantozzi costretto dal suo superiore a sciropparsi l'ennesima replica del film "La corazzata Potemkin", sbotta: «Ma questa è una c.., pazzesca!». Draghi non ha detto proprio così ma il senso era questo.

T come Tocatì. Da Rabat, capitale del Marocco, dov'è riunito il Comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, arriva finalmente la notizia che il Tocatì, il nostro Festival settembrino dei giochi antichi ha passato l'esame ed è patrimonio dell'Unesco. Battuta da Procida - dove lo s-cianco non sanno neanche cosa sia - come capitale italiana della cultura, la nostra città ha trovato la rivincita tra i datteri di Rabat.

U come Ucraina. Sei anni fa associavamo l'Ucraina al ritrovamento, avvenuto nella regione di Odessa, dei quadri sottratti al museo di Castelvecchio da una banda di moldavi e italiani. Poi c'era stata la medaglia della città di Verona al presidente Poroshenko. Tosi gliel'aveva data e Sboarina, diventato sindaco, gliel'aveva tolta. Oggi, pensando all'Ucraina, non vediamo che distruzione e morte dopo l’invasione ordinata da Putin.

V come vinodotto. Il Veneto è il primo esportatore d'Italia di vini. La Russia non è tra i primi nostri clienti ma potrebbe diventarlo se in cambio del gas che, per ritorsione contro la fornitura di armi all'Ucraina, ci sta negando, le spedissimo il vino mediante un vinodotto. Zaia ci sta pensando.

Z come Zaia. Eravamo ancora agli inizi dell'anno. A un certo punto il governatore, nella sua consueta conferenza stampa televisiva sulla pandemia, mi ha spaventato. È stato quando ha detto che il virus è diventato ubiquitario. «Gino - ho detto a mio marito - guarda sul vocabolario cossa vol dir 'sta parola che la me par bruta assè». «Ubiquità - legge il mio Gino - è la facoltà di essere presente in più luoghi nello stesso momento». Ma allora Zaia, sapendo che lo ascoltano anche gli ignoranti, non poteva dire semplicemente che il virus è dappertutto? «O Dio, se l'è dapartuto, l'è anca qua. Gino, gh'è el virus anca qua, guarda soto la tòla, guarda ne la casséta dei péteni, roèrsa i calti...».