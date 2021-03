Covid, un anno fa.

Il 28 marzo 2020 un fuorionda del presidente della Repubblica Sergio Mattarella fotografa bene il momento: «Giovanni, non vado dal barbiere neanche io...». I parrucchieri erano chiusi da settimane: lo sono per altro anche adesso in tutte le regioni rosse, come il Veneto.

A proposito del Veneto: quel giorno Zaia parla di una settimana "molto impegnativa, i veneti e il loro comportamento sono il miglior antidoto al virus". A Verona 15 decessi in 24 ore e continua il dramma delle case di riposo.