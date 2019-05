Nicola Zingaretti punzecchia la Lega nel territorio dove questa è più forte. Il segretario del Pd ha concluso, ieri sera, al circolo Primo Maggio di Montorio il suo primo tour elettorale in Veneto a sostengno dei candidati alle prossime Europee.

«IL VENETO CON NOI». «I cittadini italiani, soprattutto quelli del Nord, cominciano a capire che Salvini li ha presi in giro», dice Zingaretti ai microfoni di Telearena, incalzato da Lucio Salgaro. «Una vita italiana raccontata nei selfie, nei sorrisi, nelle pagine scanzonate della propaganda elettore ma poi un litigio continuo tra Lega e 5 Stelle che sta mettendo in ginocchio l'Italia». E conclude: «Con noi il Veneto c'è, c'è il Veneto che guarda al futuro, non quello che cerca l'odio per catturare voti e poi mette in ginocchio le aziende venete come sta facendo la Lega in questo momento».

IL PD RIPARTE DA MONTORIO. La tensostruttura di Montorio non è la Gran Guardia di Renzi, offre un bagno di umiltà e ha il sapore della ripartenza. Al circolo Primo Maggio si è registrato il tutto esaurito: 200 gli iscritti alla cena, ma molte le persone che sono rimaste fuori ad aspettarlo e altre che sono arrivate a fine cena. Uno Zingaretti alla mano che ha voluto entrare nelle cucine per salutare e ringraziare i tantissimi volontari che avevano lavorato per l'evento.