Giulia, Chiara, Matteo. Sono i nomi delle due ragazze di 25 e 24 anni e del loro amico ventenne che nella notte del 14 dicembre, a Noventa di Piave, hanno perso la vita in un terribile schianto frontale. A scandirli, interrompendosi poi per alcuni attimi di silenzio, è Luca Zaia, nella conferenza stampa di fine anno a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale.

Ricordando questa tragedia, e le molte altre consumatesi sulle strade venete, il governatore annuncia il lancio di una «campagna choc» per cercare di porre argine a una strage che non si può più tollerare. «Non possiamo vedere ragazzi che si ammazzano o vengono ammazzati da qualcuno in strada» esclama Zaia. «Quello della sicurezza stradale», continua, «è un tema che ci preoccupa tutti, i morti sulle strade sono ancora tanti e tutto questo non deve accadere».

Secondo l’ultimo rapporto Istat, in Veneto nel 2018 i morti sulle strade sono stati 311 e gli incidenti con almeno una persona ferita sono stati più di 14mila.

«Deve ripartite la stagione dell’educazione stradale, ma anche delle campagne choc», ribadisce il presidente della Regione, «che devono essere meno politicamente corrette». Zaia cita iniziative analoghe promosse in altri Paesi europei, come Francia e Regno Unito dove a tali programmi si accompagnano foto di auto distrutte e perfino di ragazzi costretti su una sedia a rotelle o nel letto di un reparto di rianimazione.

Il lancio della prima campagna avverrà lunedì 30 dicembre in una discoteca del Trevigiano. «Il 46 per cento delle vittime ha meno di trent’anni e la maggiore causa di incidenti è la distrazione con i telefoni cellulari, per questo», ribadisce il governatore, «è necessario ripartire con una capillare opera di sensibilizzazione».

Nel corso del tradizionale incontro con la stampa, in una Venezia semiparalizzata dall’acqua alta, il presidente del Veneto fa il punto di un anno di attività amministrativa. Un video introduce l’incontro, «riassunto di un’annata impegnativa, piena di soddisfazioni e di problemi». Le prime immagini sono quelle dell’«acqua granda» del 12 novembre. Ma c’è spazio anche per il sogno realizzato delle Olimpiadi invernali a Cortina, che avranno grande protagonista l’Arena di Verona, il riconoscimento delle colline del Prosecco come patrimonio Unesco, «che ha permesso all’Italia», sottolinea Zaia, «di stare ancora davanti alla Cina nel numero di questi siti».

E, ancora, l’opera di bonifica delle acque dall’inquinamento dei Pfas, il sostegno a imprese e lavoro, l’inaugurazione del primo tratto della Pedemontana, il trasporto ferroviario regionale che sarà completamente rinnovato nel 2020. Tra le partite «che più ci stanno a cuore», il presidente punta sulla sanità. «Resta la nostra prima grande sfida: la rendita di posizione non ci deve bastare e dobbiamo essere pronti per la rivoluzione digitale e un grande banco di prova nei prossimi anni sarà quello dei medici». Al riguardo, Zaia annuncia l’arrivo di 500 nuovi medici nelle strutture sanitarie, «contiamo già operativi da febbraio», 320 dei quali nei Pronto soccorso, «i primi 80 già nelle prossime ore». E conclude: «Difendiamo fino alla fine la nostra sanità, e mi piace sottolineare che, nel decreto Calabria di cui tutti parlano, c’è un grande pezzo di Veneto». •

