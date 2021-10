Mancano all’appello poco meno di 600mila veneti: esattamente in 590mila, tra i 18 e i 65 anni, non si sono ancora vaccinati. Gente in piena età lavorativa obbligata al tampone ogni 48-72 ore. Difficile pensare che cederanno, fa intendere il governatore Zaia. «Purtroppo parlano i numeri», sospira.

I numeri non mentono: la campagna vaccinale è «in stallo». E’ preoccupato, presidente?

Guardo in faccia la realtà: siamo passati dalle 25mila dosi che ogni giorno in estate venivano iniettate alle attuali 1.500. Da un lato significa che il grosso della popolazione è protetta: siamo infatti arrivati all’84 per cento di immunizzati; dall’altro che c’è uno “zoccolo duro“, rappresentato appunto da quei 600mila, che per mille motivi non vuole vaccinarsi. L’unica certezza, inconfutabile, è che se non avessimo gli “altri“, cioè quei tre quarti di veneti che invece hanno fatto la profilassi, oggi avremmo probabilmente gli ospedali nelle condizioni pre-vaccino, al limite della tenuta, in emergenza. Dopo quasi due anni di lotta al virus, sarebbe insostenibile.

Negli ospedali per ora i ricoverati per Covid sono pochi. Perchè teme la ripresa della curva, presidente?

Perché siamo ancora in pandemia. Perché piano piano, per fortuna si parla di un delta di poche centinaia al giorno, i contagi aumentano: questo significa che l’infezione circola e colpisce dove trova spazio. Ci difendiamo bene perché abbiamo lo scudo del vaccino, l’unica arma che ci ha permesso di tornare ad una quasi normalità. Ce lo ricordiamo il lockdown del 2020, la gente sa cosa è stato, no? Bisogna quindi tenere alta la guardia e non smettere di proteggersi, perchè “lui“ c’è ancora, muta ed infetta dove non trova resistenza. Per questo chiedo un ultimo sforzo: non molliamo adesso, cerchiamo tutti di comportarci responsabilmente adottando le misure anti-contagio e, per gli incerti, facendo l’antidoto che riduce di 6,6 volte il rischio di infezione. Quello che accade, ora, dipende solo da noi.

C’è Halloween stasera, ad esempio. E ci sono gli assembramenti nei cortei anti Green pass e pro Ddl Zan, ieri a Verona pure la sfilata di Carnevale...

Ecco, facciamo l’ultimo sforzo, nell’interesse personale e di tutti. Lo dico ai ragazzi, i “migliori“ l’anno scorso nel rispettare i provvedimenti: finalmente tutto è tornato alla quasi-normalità, ma proprio per continuare ad assaporare la libertà che a lungo il Covid ci ha tolto, bisogna stare attenti. Teniamo duro l’ultimo miglio, non ammassiamoci nè al chiuso ma nemmeno all’aperto e quando si è in troppi è più intelligente mettere la mascherina che stare senza. Per Halloween e per tutte le altre occasioni di socialità, faccio solo questa riflessione: pensiamo a quando eravamo chiusi in casa.

Sarà possibile aprire a tutti la terza dose entro fine anno?

Penso che sarà necessario, proprio per una questione matematica di tempi di copertura: i primi vaccinati risalgono a inizio 2021, la loro immunità è in scadenza per cui bisogna rinforzarla. Ribadisco che chi non è vaccinato ha un rischio di contagiarsi 6,6 volte superiore e di essere ricoverato in ospedale 8,2 volte in più rispetto a chi lo è. Penso che nel giro di un mese, massimo due, alla scadenza media del semestre dopo il ciclo completato dalla maggior parte dei veneti, il Governo autorizzerà il booster senza restrizioni. E dovrà pure mettere mano al Green pass.

Lei sarebbe per togliere il Certificato Verde, presidente?

E’ una scelta nazionale, dico solo che, prima o poi, qualcuno a Roma dovrà rivedere le carte di fronte alla percentuale alta di italiani vaccinati. Di sicuro, ad oggi, visto il ritmo di 1.500 inoculazioni al giorno in Veneto (20mila a livello nazionale), il 90 per cento necessario per l’immunità di gregge non lo raggiungiamo per la fine dell’anno, termine dell’emergenza. Serve più tempo. A questo punto, immagino che le strade possibili non siano molte.

Sono due: o si prolunga l’obbligo di Green Pass o si impone l’obbligo di vaccino a tutti.

Io l’ho sempre dichiarato: sono contrario all’imposizione della profilassi. Per me quella di vaccinarsi resta una scelta volontaria.

Il Veneto è una delle 4 regioni a rischio per la ripresa della pandemia: nell’ultima settimana l’incidenza ogni 100mila abitanti è passata da 48,3 a 61,4. Torniamo alla domanda iniziale: presidente, è preoccupato?

Dico solo che se si riempiono le piazze e i locali di gente senza mascherina, se gli assembramenti sono ormai all’ordine del giorno, se si sdogana la convinzione del “tanto sono vaccinato“, “tanto il peggio è passato“, “tanto se lo prendo è come un’influenza“, la situazione è destinata a peggiorare. Dovremmo preoccuparcene tutti, non solo io.