«Mi chiedete se la flat tax mi piace? Se l’applicano a me di sicuro!». Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, rispondendo a una domanda dei giornalisti al termine di un incontro istituzionale con il sindaco di Verona, Federico Sboarina, nel municipio scaligero. «L’economia è in stallo - ha spiegato -, bisogna rilanciare i consumi e per farlo si devono lasciare i soldi nelle tasche dei cittadini e non bisogna massacrarli di tasse». «Quindi credo che la flat tax sia una soluzione efficace» ha concluso Zaia.

«L’autonomia sta alla Lega come il reddito di cittadinanza sta ai 5 Stelle», ha proseguito. «Vedo di buon grado che il presidente del Consiglio abbia avocato a sé la questione autonomia. Da una trincea piena di fango nella quale ci dicevano che non avremmo mai vinto la guerra - ha osservato -, siamo arrivati ad un Consiglio dei Ministri che pone centrale sull’agenda la questione autonomia. Chi critica il provvedimento, chi parla di cittadini di serie A e serie B non ha letto nemmeno una riga del testo. Non è un testo secessionista, non è irrispettoso nei confronti del Sud, parla di solidarietà e sussidiarietà». «Chi lo critica non lo ha letto» ha ribadito Zaia evidenziando che «11 Regioni hanno chiesto l’autonomia, 5 ce l’hanno già storicamente: sono 16 su 20. Ne restano solo 4 che forse in futuro penseranno a chiederla». «Ma la maggioranza - ha concluso - è schiacciante e l’autonomia la chiedono i cittadini».