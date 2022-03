Zaia: «Difficoltà nell'accoglienza dei profughi: servono deroghe, non si faccia l'ufficio complicazione affari semplici»

Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, è intervenuto a margine dell'inaugurazione di Fieragicola per spiegare quanto sta facendo la Regione per supportare la popolazione ucraina. Ma anche le difficoltà che si stanno riscontrando: "Oggi il Consiglio regionale", ha detto , "voterà una risoluzione contro la guerra. Auspico che a livello nazionale non si faccia l''ufficio complicazione affari semplici': i primi profughi sono arrivati e già si presentano le prime difficoltà". E Zaia fa alcuni esempi: "Va superato il green pass rafforzato, facilitata la possibilità di assumerli, superati i vincoli legati a vaccini non ancora riconosciuti", come ad esempio lo Sputnik. Il rischio, prosegue il governatore, "è non riuscire ad aiutarli. Ci sono imprenditori che vorrebbero ospitare famiglie e dare loro occupazione. Ci chiamano anche privati per mettere a disposizione le loro abitazioni. Ma ci vogliono le deroghe, nel giro di quale minuto".