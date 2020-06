Con il nuovo evento wine2wine Exhibition, annunciato oggi e programmato dal 22 al 24 novembre 2020, Veronafiere pone le basi per una ripartenza a livello economico del Paese. L’auspicio è giunto oggi in diretta online dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio che ha affermato: «Wine2Wine è espressione della capacità di resilienza e della vitalità del settore vitivinicolo. Dobbiamo lavorare insieme, il Veneto costituisce un’eccellenza da cui partire».

«Dopo un periodo inimmaginabile in cui il sistema vitivinicolo, con un valore di 14 miliardi di euro, ha subito un duro colpo, l’evento fieristico rappresenta il primo momento di confronto di esperienze e idee», ha aggiunto la ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova, annunciando di aver firmato un patto per l’export con Luigi Di Maio per consolidare e aprire nuovi mercati. «Ritengo che come siamo rinati dopo lo scandalo del metanolo, così oggi possiamo guardare avanti migliorandoci». Un evento che coniuga la presenza fisica a Verona di operatori, buyer, esperti e appassionati nel rispetto delle norme di sicurezza, con la necessità di uno scambio digitale che proseguirà anche durante il resto dell’anno:

«Wine2wine Exhibition coniuga gli indirizzi definiti dal Patto per l’export con le esigenze di nuove iniziative che sappiano valorizzare al massimo le potenzialità della presenza fisica con quelle degli strumenti digitali», ha spiegato il presidente di Veronafiere Maurizio Danese. «Un nuovo modello per un rilancio dell’attività fieristica e tramite essa dell’economia italiana, delle imprese e dei nostri prodotti del made in Italy». Sono intervenuti anche Carlo Maria Ferro, presidente di Ice-Agenzia e il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

«Il sistema Verona non si è mai fermato. In questi mesi difficili, ha continuato a lavorare per la città e ora è pronto a rimettere in moto tutte le sue eccellenze, dalla cultura al business. Un fermento e una creatività che ci hanno portato a rinnovare tutti i nostri grandi eventi», ha aggiunto il sindaco Federico Sboarina. «Abbiamo pagato lo scotto del necessario spostamento di Vinitaly al 2021, ma wine2wine Exhibition ci permette di rimanere in sella e conferma il ruolo di Veronafiere come protagonista dell’economia della nostra città». Wine2wine Exhibition è stata sviluppata secondo i protocolli di sicurezza #safebusiness, concordati dai maggiori operatori fieristici italiani e dalle autorità sanitarie. In campo anche gli ultimi strumenti digitali per permettere all’intera comunità internazionale di buyer di partecipare online a incontri b2b virtuali, masterclass e degustazioni guidate.

L’evento prevede domenica 22 novembre l’ingresso ai wine lover e la possibilità di vendita diretta al consumatore, mentre le altre due giornate sono riservate agli operatori del settore. Sono tre i padiglioni di Veronafiere coinvolti: il 9, il 10 e il 12, con l’accesso dalla nuova porta Re Teodorico. La logica espositiva è quella di un percorso per aree tematiche e geografiche con cui raccontare le denominazioni e le tipologie del vino italiano. In fiera, la rassegna si integra con i momenti di formazione e networking di wine2wine Business Forum (23-24 novembre) e con la presentazione dei 100 migliori vini italiani di OperaWine, selezionati da Wine Spectator (21 novembre). Inoltre, si esplorano nuove opportunità e sinergie nell’agroalimentare con la contemporaneità di B/Open, la manifestazione b2b di Veronafiere sul food biologico certificato e sul natural self-care che debutta il 23 e 24 novembre nel padiglione 11.

Monica Sommacampagna