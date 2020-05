Sarà un fine settimana di sole, ma in attesa di peggioramento che da lunedì riporterà un po’ di pioggia anche nel Veronese. Da ieri l’alta pressione africana ha ripreso nuovamente vigore. Porterà cieli sereni fino a domenica compresa ma soprattutto temperature estive al centro-sud, prossime se non superiori ai 30 gradi nelle zone interne. L’Italia settentrionale e il Veneto rimarranno un po’ ai margini di questo importante riscaldamento, anche se tra oggi e domenica la temperatura massima si porterà a Verona tra i 26 e i 27 gradi. Il sole dominerà senza contrasti soprattutto oggi e domani; solo domenica pomeriggio noteremo un certo aumento delle nubi, preludio al preannunciato peggioramento prevalentemente temporalesco di lunedì.

A permettere il passaggio di un fronte che al momento sembra essere ben organizzato sarà la ritirata del campo di alta pressione africana; da lunedì si formerà contemporaneamente un campo di alta pressione sul nord Europa che per buona parte della prossima settimana invierà aria fresca e instabile sul Mediterraneo centrale, congiuntamente ad un forte calo della temperatura che nelle giornate di martedì e mercoledì resterà al di sotto dei 20 gradi. È opinione ormai diffusa che le alte temperature non favoriscano l’attività – se non la sopravvivenza – del virus del Covid-19. Positiva è quindi l’attesa crescita delle temperature delle ultime settimane ma non dimentichiamo che il nord Italia, segnatamente il Nordest, ha davvero bisogno di pioggia.

Ricordiamo anche come dall’inizio di gennaio ad oggi siano scesi su Verona (ma il dato è sovrapponibile con quella della gran parte della provincia) poco più di 100 millimetri di pioggia a fronte dei 235 della media del periodo. Il deficit pluviometrico è quindi vicino al 60 per cento, una percentuale che fa del 2020 l’anno fino ad oggi più arido dal 1945. Buona parte del Veneto e dell’Emilia orientale vive questo tipo di situazione, mentre in Lombardia le piogge sono state nettamente più abbondanti (quasi 200 millimetri su Milano e provincia). Dopo un inverno eccezionalmente mite e caratterizzato dalla grande attività del vortice polare – che alle nostre latitudini assicura tempo mite e temperature oltre le medie – molti davano per scontata una primavera meteorologicamente effervescente. Sta accadendo invece molto poco: non a caso i fronti perturbati atlantici stentano parecchio ad addentrarsi nel Mediterraneo.

Ad aiutare il ritorno delle piogge potrebbero essere i forti contrasti attesi nelle prossime due settimane tra l’aria fredda del nord Europa e le prime uscite dell’anticiclone africano, una figura meteorologica che rappresenta la più grande anomalia barica dell'ultimo trentennio e anno dopo anno sempre più presente nel Mediterraneo centrale. E attenzione, in particolare, proprio all’«Africano», le cui sortite potrebbero essere, ancora una volta, l’elemento centrale dell’ormai vicina estate.

