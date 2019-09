Il procuratore della repubblica di Verona, Angela Barbaglio, ha inviato per competenza a Bergamo il fascicolo d’indagine per vilipendio al Capo dello Stato nei confronti del deputato leghista Vito Comencini, per le frasi da lui pronunziate al raduno di Pontida.

Il fascicolo - riporta oggi il Corriere del Veneto - era stato aperto come atto dovuto in seguito all’esposto presentato da Mao Valpiana, esponente del Movimento non violento di Verona. Gli atti dell’indagine sono quindi stati trasmessi alla Procura di Bergamo, che deciderà come procedere.