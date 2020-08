AGGIORNAMENTO 19 AGOSTO ORE 8:

Sono sette i nuovi casi di coronavirus a Verona dalle 8 di ieri mattina, secondo il report regionale, e per un altro giorno non si registra nessun decesso. Attualmente i positivi sono 211 e 7 i ricoverati positivi di cui uno in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono oggi 1935, 305 in più rispetto a ieri mattina. Verona è la provincia con il maggior numero di isolati.

Il Veneto registra 33 nuovi casi nelle ultime 24 ore e un morto. Attualmente conta 1661 positivi, in calo rispetto a ieri, e 6444 in isolamento (496 in più di ieri).

QUI IL REPORT REGIONALE 19 AGOSTO ORE 8

QUI GLI ISOLAMENTI 19 AGOSTO