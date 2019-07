Come annunciato dall'allerta emanata dalla protezione civile del Veneto, sono arrivate le precipitazioni previste sulla provincia di Verona, che hanno portato anche a un brusco abbassamento delle temperature.

Una grandinata breve ma intensa si è scatenata sul centro, con molti turisti che si sono riparati come potevano. Segnalati piccoli allagamenti, come in Via Prato Santo, praticamente impossibile da attraversare, e anche il «solito» allagamento in un sottopasso della tangenziale Est. Disagi anche sulla circonvallazione esterna.

Grandine anche sul Lago di Garda e temporali nell'Est veronese. Centralini dei vigili del fuoco presi d'assalto. L'allerta meteo per fenomeni del genere durerà fino a martedì.

Video Pecora

Riccardo Verzè