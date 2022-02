Via libera all'emendamento «salva emittenti locali»

Via libera all’emendamento “salva emittenti televisive locali”. Le commissioni congiunte Quinta, cioè bilancio, della Camera, e la Prima, per gli affari costituzionali, hanno votato all’unanimità l’emendamento 1.69 al decreto “Milleproroghe”, primo firmatario il deputato del Pd Ubaldo Pagano, grazie al quale viene istituito un tavolo tecnico al ministero dello Sviluppo economico, con l’obiettivo di tutelare la programmazione delle televisioni locali senza che siano penalizzate dal passaggio al digitale, che sta per avvenire.

Su questo tema aveva lanciato l’allarme una cordata di emittenti venete, tra le quali Telearena e Telemantova, che hanno inviato una lettera congiunta al ministero dello Sviluppo economico nelle persone del ministro Giancarlo Giorgetti e del sottosegretario Anna Ascani, oltre che a Giacomo Lasorella, presidente dell’Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Chiedendo un intervento del governo per apportare correzioni e scongiurare i rischi di non vedere più le emittenti per un milione e 300mila veneti.

Ora, il provvedimento approvato alla Camera consente di istituire un tavolo tecnico al Ministero dello Sviluppo economico per “valutare modalità alternative di applicazione dei vincoli interni della pianificazione di cui alla delibera 39/19/cons, comunque salvaguardando in ogni caso la sostanza dei diritti acquisiti dai soggetti interessati”.

«In questo modo», commenta il segretario regionale del Partito democratico, Andrea Martella, «permettiamo a 1,5 milioni di cittadini di continuare a ricevere il segnale televisivo delle emittenti locali. Garantiamo così il pluralismo dell’informazione. Ci tengo a ringraziare in particolare l’onorevole Gianni Dal Moro che in commissione Bilancio ha seguito tutta la vicenda coinvolgendo i colleghi e trovando un testo in cui tutti i gruppi politici potessero riconoscersi».

Adesso che il legislatore ha fatto la sua parte, sta al ministero e all’Agcom trovare la soluzione tecnica. In concreto, sarà possibile per il Mise rivedere il progetto di rete degli operatori assegnatari, tra cui RaiWay in Veneto, per rimodulare le potenze dei segnali in modo tale da garantire l’effettiva ricezione da parte degli utenti.

«Sono molto soddisfatto per il risultato ottenuto. L’emendamento da me coordinato e presentato in stretto contatto con il Mise e con i tutti i partiti di maggioranza ha trovato una risposta unitaria del Parlamento e del Governo», dice Dal Moro. «Un lavoro di squadra delle forze politiche venete di maggioranza e del sistema televisivo veneto che quando si muove in sinergia e collaborazione ottiene risultati importanti».