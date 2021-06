Via le mascherine, veronesi prudenti «Pronti a metterle»

Le abbiamo indossate per mesi, una protezione per noi e per gli altri. Ma da ieri non è più obbligatorio metterle se siamo all’aperto. I veronesi si tolgono le mascherine e i volti tornano ad essere quelli pieni: bocca e sorriso compresi. Certo, non bisogna abbassare la guardia proprio adesso, ma qualcosa è cambiato. E il fatto che non ci sia più l’obbligo quando si è all’esterno è già un bel segnale. I veronesi, così come i turisti che in questi giorni sono in città, tornano un po’ indietro con la memoria. Si va all’estate scorsa quando, ma allora era stata un’illusione di tre mesi, sembrava tutto passato. Arrivavamo da un periodo duro, ma completamente nuovo. Adesso le speranze sono maggiori: ci sono i vaccini, conosciamo meglio questo virus e sappiamo comportarci. All’aperto, infatti, è molto più difficile contagiarsi e le persone vaccinate, appunto, sono sempre di più. Ieri in città i visi «liberi» davano quasi l’impressione che il periodo buio appena trascorso fosse solo un lontano ricordo, eppure è passato così poco. Le mascherine, a dir il vero, ci sono lo stesso. In tasca o sul braccio C’è chi la tira fuori dalla tasca prima di entrare in un negozio e chi invece ce l’ha sistemata sul braccio, sempre pronta in caso di necessità. E anche le mascherine, pur sempre ancorate all’orecchio, sotto il mento sono già un primo passo verso la normalità. Il caldo di ieri a Verona, poi, ha facilitato il passaggio. Due amiche trentine, Martina e Stefania, davanti al teatro Nuovo camminano e non indossano nessun dispositivo. «Siamo entrambe vaccinate e visto il caldo, e la bella stagione, abbiamo deciso di non indossare la mascherina», dicono mostrandole però sempre a portata di mano. «Abbiamo visto persone che conosciamo molto bene stare male per questa infezione e quindi sappiamo cosa vuol dire il virus e quali sono gli effetti», aggiungono le due amiche a Verona per una giornata libera dal lavoro. «Se vediamo che le vie sono affollate le rimettiamo subito», concludono. È questo, infatti, quello che si sente dire a più voci: senza la mascherina si sta meglio, certo, però il presidio davanti a bocca e naso – almeno per il momento – non può essere messo via definitivamente. Pronti a rimetterle In città affollate, soprattutto in centro, come Verona è facile trovarsi in mezzo a tante persone quasi all’improvviso. «Non vedevo l’ora di toglierla», racconta invece Giorgio Sacchetto mentre guarda la vetrina di una libreria in via Roma. «Fuori si sta bene così, non sono preoccupato. Ed è consentito. Poi se devo entrare in un locale al chiuso la tiro fuori», aggiunge estraendo dalla tasca una chirurgica. C’è poi la questione dei turisti e più in generale di chi arriva dall’estero. Due ragazze in piazza Indipendenza sono sedute su un muretto, entrambe sono senza mascherina. «Sappiamo che a Verona, da oggi, non c’è l’obbligo di indossarle», spiegano in un inglese perfetto. «Da noi, in Baviera, è molto diverso. È obbligatoria la mascherina chirurgica all’esterno e la fpp2 nei luoghi chiusi. Non in tutta la Germania è così, ma in Baviera sì», raccontano. Anche sui social Tanti ieri i mini video di pochi secondi, e le foto, postate sui social. In molti, a volto scoperto per le strade del centro di Verona ma anche in provincia, senza nulla che coprisse la faccia, hanno scelto di immortalare (e condividere) il momento. Perché di questi tempi anche il semplice viso scoperto è una novità. Ci sono, però, ancora delle regole da seguire anche se l’obbligo, da poco più di ventiquattr’ore, non c’è più. Si deve mettere il dispositivo, infatti, quando si è in coda – anche se all’aperto – e se si è in poco spazio in presenza di altre persone. Al mercato, invece, è possibile abbassarla e alzarla per proteggere bocca e naso quando ci si ferma al banco. La mascherina, inoltre, serve anche quando si è alla fermata del bus. Mente è consigliata per gli immunodepressi. Lo stesso presidente della regione Veneto, Luca Zaia, nei giorni scorsi aveva ripetuto in più occasioni che quella di lunedì (ieri) non è da considerare come «la festa della Liberazione». •.