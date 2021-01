«Vi hanno fatto regali di Natale "sbagliati"? Dateli a noi: aiuteranno i più bisognosi»

«Vi hanno fatto regali di Natale "sbagliati"? Dateli a noi».

E’ il messaggio lanciato della Fondazione Fevoss Santa Toscana, che dopo la pausa per le festività riapre le porte del suo Bazar Solidale con i due punti vendita di via Marconi, 21 e via San Nazaro, 25 invitando i cittadini a donare eventuali doni non azzeccati.

Il presidente Alfredo Dal Corso. «L’obiettivo dei due punti vendita è dare nuova vita ai beni donati e contemporaneamente sostenere progetti sociali e offrire prospettive occupazionali a persone in condizioni di disagio o difficoltà, impiegandole all’interno dei Bazar. I Bazar, infatti, raccolgono e rimettono in vendita, a prezzi agevolati, non solo capi di abbigliamento, ma anche accessori, gioielli, oggettistica per la casa, piccoli elettrodomestici e tutto quello che riguarda l’universo del bambino. E poi, ancora, pezzi di antiquariato e modernariato, mobili vintage, libri».

«Dalla delusione di un regalo “sbagliato” può nascere un sentimento positivo se sappiamo coglierne un significato diverso. Ecco perché, in questo momento, invitiamo i cittadini a donarci i regali meno graditi trovati sotto l’albero o nella calza della Befana», aggiunge Paola Agostini, responsabile del progetto Bazar Solidale, «ma anche, come il resto dell’anno, oggetti che possano continuare ad esprimere bellezza di storie vere, relazioni e amore, perché racchiudono la storia e i ricordi di chi li ha goduti e poi donati».

Per donare, si può consegnare il materiale direttamente ai due Bazar di via Marconi, 21 e via San Nazaro, 25. Per informazioni, tel. 320 2409712, bazarsolidale@fondazionefevoss.org Facebook: Bazar Solidale – Da una mano all’altra.