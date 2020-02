Dopo Mantova e Brescia, i piloti dei Vespa Club d’Italia arrivano a Verona per la terza prova del Campionato d’inverno di regolarità nord.

L’appuntamento è per sabato 22 febbraio, a partire dalle 10.30, sul percorso in strada sterrata allestito ai Bastioni degli Orti di Spagna. Ai blocchi di partenza un’ottantina di piloti. La disciplina sportiva è quella della regolarità. Non si tratta di una gara di velocità, bensì di una prova di precisione tecnica in cui è necessario effettuare il percorso in un preciso tempo stabilito.

Le premiazioni sono previste alle 14.30. A seguire, in occasione del carnevale, a tutti i partecipanti sarà offerto un piatto di gnocchi. Il 21 marzo, con l’ultima tappa in Trentino, si decreterà il vincitore del campionato che succederà a Mirko Zambaldo, attuale campione in carica.