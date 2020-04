Verso la Fase 2, stasera a Diretta Verona ospiti il prefetto ed esperti

«Verona, non abbassare la guardia». Perché se da un lato le misure anti Covid19 iniziano a funzionare con un netto calo di decessi, contagi e inserimenti in terapia intensiva, dall’altro la lotta è ancora impegnativa per tutti. Senza dimenticare che ormai siamo vicini alla fase 2 in cui ci sarà il primo passo verso un ritorno alla normalità, se così si può chiamare. Se ne parlerà stasera a «Diretta Verona», in onda su Telearena alle 21,15 e in streaming sul nostro sito, puntata dal titolo «Verona, non abbassare la guardia», condotta come sempre da Mario Puliero con la partecipazione del direttore de L'Arena Maurizio Cattaneo.

Migliorano i dati della pandemia ma gli esperti invitano a non mollare la presa e a restare in casa per non sprecare la fatica fatta fino a questo momento, e anche di questo parleranno Carlo Pomari, responsabile del servizio di Pneumologia dell’ospedale Sacro Cuore di Negrar e il biostatistico Massimo Guerriero. Ma come cambierà la nostra quotidianità al termine di questa forzata quarantena? Negozi, ristoranti, alberghi, viaggi e ancora teatri, stadi: come sarà il cammino verso la normalità? Ne discuteranno tra gli altri Federico Realdon, presidente dell’ordine dei farmacisti del Veneto, Giulio Cavara in rappresentanza degli albergatori veronesi e Nicola Baldo, vicepresidente di Confcommercio, mentre la puntata si aprirà con l’intervento al prefetto scaligero Donato Cafagna, con cui inquadrare la situazione attuale e le prospettive future.