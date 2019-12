«Veronesi tartassati» è il titolo del consueto appuntamento con Diretta Verona, la trasmissione in onda stasera alle 21,15 su Telearena e sul sito web del nostro giornale. Lo spunto arriva dalla cronaca di questi giorni: commercianti costretti a chiudere i loro negozi, specie in provincia, esasperati da tasse, burocrazia e concorrenza, imprenditori preoccupati per la plastic tax, pensionati costretti a tirare la cinghia per arrivare a fine mese e pronti a scendere in piazza domani per chiedere condizioni di vita meno difficili. Si preannuncia un Natale magro per migliaia di veronesi, con prospettive poco confortanti per il 2020. Come sta rispondendo la politica? I provvedimenti in discussione in queste ore serviranno a migliorare la situazione? E l’autonomia porterà qualche beneficio? A queste e altre domande risponderanno gli ospiti in studio: il segretario provinciale della Cisl Massimo Castellani, il vicepresidente di Confcommercio Nicola Baldo, il senatore del Pd Vincenzo D’Arienzo, il consigliere regionale di FdI Massimo Giorgetti, il commercialista Massimo Venturato presidente regionale dell’Ancrel. •