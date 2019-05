Bolzano è la provincia più sana. Lo stabilisce l’incrocio di ben 12 indicatori diversi per l’«Indice della Salute» del Sole 24 Ore, oggi in edicola. Tra le 107 province della classifica, Verona si piazza appena fuori dalla top-ten: è infatti all'11°posto quasi a pari merito con Trento (un solo punto di differenza nella media degli indicatori). La speranza di vita dei veronesi è infatti di poco inferiore a quella dei bolzanini: 83,4 anni per una persona nata in riva all'Adige rispetto agli 83,7 di chi è nato e vissuto a Bolzano.

IL VENETO SANO. Meglio di Verona, tra le province venete, fa solo Padova che si piazza al nono posto con una speranza di vita di 83,7. Nella classifica, Treviso «tallona» gli scaligeri (12°posto) mentre Vicenza si piazza al 18°. Venezia scivola in 36ª posizione mentre Belluno si registra al 71° posto. Fanalino di coda Rovigo con con un 105° posto si trova al terzultimo posto tra tutte le province italiane.

GLI INDICATORI. Sono tre i filoni di indagine: i fenomeni-sociodemografici, malattie croniche e accesso ai servizi sanitari. Tra i fattori presi in considerazione ci sono l’incidenza delle malattie in un determinato territorio: la possibilità di curarle attraverso i farmaci, l’accesso alle cure e la disponibilità di personale specializzato, dall’infanzia alla vecchiaia. Oppure, la necessità di spostarsi altrove.

L'ANALISI NAZIONALE. Sul podio per miglior livello di salute si trovano Bolzano, Pescara e Nuoro. Di contro, l’indice assegna la maglia nera a Rieti, con Alessandria e Rovigo penultima e terzultima. Tra le grandi città, Milano e Firenze sono le uniche a comparire nella top ten, che include tre province della Sardegna (Nuoro, Sassari e Cagliari) e due lombarde (oltre a Milano, Brescia). Complessivamente, aggregando le performance delle province su base regionale, i risultati migliori sono quelli delle due province del Trentino alto Adige seguite dalle sarde, lombarde e dalle venete; all’ultimo posto le province laziali.