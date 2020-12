I dati Istat: da gennaio a ottobre nel Veronese 800 morti in più della media

L'Istat, l'Istituto nazionale di statistica, ha pubblicato i dati sulla mortalità in Italia dal 1 gennaio al 30 settembre. Dati che ovviamente erano molto attesi per capire quanto ha inciso il coronavirus in questo senso.

I dati del 2020, ai quali ovviamente mancano i numeri della cosiddetta "seconda ondata", raffrontati con la media dei decessi del quinquennio 2015-2019 certificano un aumento della mortalità in Italia che sembra in linea, anzi, addirittura superiore, con i dati ufficiali sui morti da coronavirus, che pare si siano sostanzialmente sommati al numero di decessi per altre patologie. Da gennaio a fine settembre infatti in Italia sono morte 528.000 persone, circa 43 mila in più rispetto alla media degli anni precedenti.

I dati sono drammatici soprattutto per i mesi di marzo e aprile e per le regioni del Nord, in particolar modo la Lombardia.

In provincia di Verona, come si può vedere dalla tabella rielaborata dal Post, dal 1 gennaio al 30 settembre si sono registrati 7.455 decessi rispetto alla media di 6.750 del quinquennio precedente. Circa 800 morti in più, anche superiori al numero di 600 decessi per coronavirus che si registravano nel Veronese al 30 settembre. Nel Comune di Verona, in quei nove mesi il numero di decessi è stato di 2.451 rispetto ai 2.140 di media.

A oggi purtroppo il numero di decessi legati al covid-19 nel Veronese è arrivato a oltre 1.100 e quindi i dati riassuntivi di fine anno rischiano di scattare una fotografia ancora più drammatica di quanto accaduto nella nostra provincia in questi 12 mesi.

