Verona tra le 17 città con più polveri sottili. Il Comune: «Tutti in atto gli interventi chiesti»

Nel consueto rapporto annuale Mal'aria di Legambiente che fotografa la situazione del 2021, cinque città del Veneto su sette risultano tra le più inquinate della penisola. Tra queste, anche Verona che risulta peraltro tra le 17 le città italiane con valori più alti di polveri sottili. Legambiente ha avanzato sette proposte per la riduzione degli inquinanti: sette punti, definiti nei programmi d’intervento per ridisegnare lo spazio pubblico urbano a misura d’uomo, con quartieri ‘car free’; aumentare il trasporto pubblico elettrico; incentivare la mobilità elettrica condivisa - Sharing mobility anche nelle periferie e nei centri minori. E, ancora, stop alla commercializzazione dei veicoli a combustione interna al 2030. Inoltre, sul fronte del riscaldamento domestico, l’avvio di un piano di riqualificazione energetica dell’edilizia pubblica, con abitazioni ad emissioni zero. Infine, rendere sostenibile l’ultimo miglio della distribuzione delle merci e nel settore agricolo garantire l’effettivo monitoraggio delle pratiche agricole.

Proposte che, afferma l'assessore all'Ambiente Ilaria Segala, a Verona vengono già fatte. Ammontano a 38 milioni gli investimenti fatti dal Comune e dalle aziende partecipate nel 2020 e 2021 per l’ambiente e il miglioramento dell’aria. Azioni strutturali che hanno obiettivi a lungo termine, delle quali si vedono già gli effetti. E che vanno ad aggiungersi alle misure decise dallo Stato o dalla Regione per contenere lo smog. “A Verona gli interventi strutturali suggeriti da Legambiente sono tutti in atto da tempo. Anzi ne facciamo di più – sottolinea Segala – penso alla massiccia riforestazione urbana che, da 4 anni, vede il Comune impegnato nell'investimento di molte risorse". Segala ricorda anche come attraverso il Pums, sono già state definite nuove e diverse Zone 30, con l’incremento di nuovi sistemi di mobilità dolce, come monopattini e biciclette elettriche. Sul fronte delle ciclabili, invece, ricordo l’arrivo a Verona di 2,3 milioni di euro dal Pnrr per nuove realizzazioni, oltre ad altri numerosi finanziamenti acquisiti dal Comune che consentono la copertura di tutti i progetti previsti nel Pums, che porteranno al raddoppio del percorso ciclabile cittadino. Ricordo, infine, che alcune azioni strutturali non possono essere affrontate a livello locale, ma bensì con interventi legislativi, come gli incentivi per la rottamazione dei veicoli o l’ammodernamento del trasporto pubblico”.