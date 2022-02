Nicole è frastornata. «Ma perché tutta questa attenzione? Non sto facendo niente di eccezionale, anzi, devo solo ringraziare per questa opportunità, mi sento onorata ad essere qui per la terza volta».

Nicole Campedelli non lo sa ma lei è la veronese che ieri ha ricevuto la dose di vaccino numero 2 milioni. È toccato a lei segnare il record provinciale, il migliore del Veneto insieme a Padova.

«E’ un numero enorme, ma davvero a me è capitata questa fortuna?», insiste. Ha solo 16 anni e la saggezza di una adulta. «Vivo ad Erbezzo, studio agli Stimmatini di Borgo Trento, sogno di fare la pasticcera. Il Covid mi ha tolto due anni di vita e di scuola, non è stato per niente facile, ho sofferto tanto: sono qui per fare la mia parte, è il minimo». E si emoziona. «Ma c’è davvero chi ancora ha dubbi sul vaccino?», chiede, «l’unica arma che ci sta liberando dal virus? Ma chi è che vuole continuare a vivere così, nella paura e senza più abbracci? Come si fa a stare distanti, mascherati, isolati, a rischio quarantena appena sfiori un’amica, quella con cui hai sempre condiviso tutto, e che ora tieni lontano per paura del contagio? Come si fa a non condividere più niente con nessuno?».

Nicole si sfoga: «Io così non ce la faccio più, conto i giorni perché questo incubo finisca, è già durato tanto, troppo».



Con lei, al centro vaccinale di Borgo Trento nell’ex Geriatrico, c’è mamma Oriana. «È minorenne, solo per questo sono qui», spiega, «perché per tutto il resto Nicole ha deciso da sola. In famiglia siamo tutti vaccinati ma le abbiamo lasciato la libertà di decidere: non c’è stato bisogno di dirle nulla, si teneva informata su quando l’Ulss avrebbe aperto alla sua fascia d’età e appena è stato possibile ha prenotato l’appuntamento. Anche oggi, per il booster, ha deciso lei». Ad Oriana brillano gli occhi: «È un grande sollievo, per me e mio marito, che abbia capito l’importanza di questo gesto».

Nicole annuisce: «È un onore, altroché una forzatura: l’ho voluto io, ho aspettato che arrivasse il mio turno e, in estate, ho concluso il ciclo primario. Oggi tocca alla terza dose, non vedevo l’ora. Se poi, in questo momento, rappresento anche il raggiungimento di un traguardo importante perla città, quello dei 2 milioni di vaccini inoculati ai veronesi, beh, allora oggi ho proprio vinto tutto! Sono felice, davvero».



E anticipa: «Se servisse tornare per un quarto richiamo lo farò senza alcuna esitazione. Ma come si fa a non capire che abbiamo una fortuna enorme e che è assurdo parlare di complotti, dietrologie, affari sporchi. Qui l’unica cosa sporca è il Covid che ci ha chiuso in casa togliendoci tutto. Senza vaccino ci ammaleremmo ancora come mosche, con chissà quanta altra gente morta o in rianimazione. Ci sono anche i bambini, adesso, tra quelli che si infettano. E abbiamo ancora dubbi?».

Racconta che amici non vaccinati ne ha. E lancia un appello: «Chiedo a chi ha paura, a chi crede alle fake news, a chi è in confusione, a chi semplicemente pensa che non gli capiterà mai niente di grave e che non rischia poi tanto se si positivizzasse, ecco, a tutti quelli che ancora non sono venuti qui, chiedo di farlo, è una questione di responsabilità, non c’è giustificazione che tenga, non si può essere egoisti. Anche noi ragazzi, abbiamo tutti dei nonni, dei parenti fragili, qualcuno che è stato male davvero, non possiamo rimanere indifferenti e non capire che è un dovere morale. Posso capire la paura», ammette Nicole, «posso comprendere chi teme i vaccini ma questa gente, i medici, gli infermieri, quelli che da due anni non si sono risparmiati per curarci, se loro sono qui, in prima linea tutti i giorni rischiando davvero tanto, perchè non possiamo noi fare il minimo che ci è chiesto?».

E’ il suo turno. Nicole entra nell’ambulatorio, la accoglie sorridente la dottoressa Vanessa Bissoli, specializzanda in radio diagnostica. Tende il braccio sinistro «perchè il destro mi serve per scrivere, le altre due volte mi ha fatto parecchio male per giorni, meglio evitare». Mamma Oriana le è accanto. La dose numero 2 milioni in un attimo entra in circolo.

«Che bello, che liberazione, adesso sì che sono più tranquilla», sorride Nicole, «potrò finalmente tornare alla quasi normalità che avevo prima del Covid. Non è finita, lo so, ma è già tanto così». E sogna: «La prima cosa che farò quando la pandemia sarà finita? Riabbraccerò mia nonna, la terrò stretta a lungo, non la mollerò più. So che piangerò dalla gioia. Ho due anni di arretrati».