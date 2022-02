Verona piange Guido Biondani, il padre del Banco Alimentare

La sua missione era semplicemente la più nobile delle imprese: dar da mangiare agli affamati. E proprio questo resterà il più bel testamento per volontari, dipendenti e collaboratori di quanto nella sua vita ha costruito «con l’umiltà del grandi che sono vicini a Dio»: il Banco Alimentare del Veneto.

Guido Biondani, presidente onorario dell’associazione di volontariato da lui fondata negli anni Novanta, non c’è più. Il suo grande cuore ha smesso di battere sabato 26 febbraio, a 84 anni, dopo che mercoledì era stato colpito da un ictus che non gli ha lasciato scampo.

Una vita per gli altri. Avrebbe avuto tutti i motivi, Biondani, dopo una vita di bene, a lasciare nelle mani della figlia Adele, a cui aveva passato il testimone della presidenza, il compito di gestire le eccedenze alimentari donate dalle aziende e redistribuirle, attraverso enti e strutture caritative, a chi non può permettersi di comprarsi da mangiare. Invece era ancora più che presente e in piena attività. Come membro del consiglio direttivo, delegato per la manutenzione delle attrezzature e la gestione degli immobili. E come presidente onorario, sempre pronto ad accompagnare la crescita del Banco e ad aiutare con il consiglio e con l’azione i 175 volontari stabili e i sei dipendenti della onlus.

Una rete che nella Giornata nazionale della Colletta Alimentare si allarga fino a coinvolgere migliaia di volontari (furono 15.400 nel 2019). «Oggi faccio quello che posso, a 85 anni non posso esserci tutti i giorni», raccontava a L’Arena solo una ventina di giorni fa, «ma è una gioia immensa vedere mia figlia portare avanti tutto in prima persona».

La rete solidale. Quel “tutto” sono 6mila tonnellate di prodotti raccolti a distribuiti solo nel 2021 grazie a una rete di 445 strutture caritative partner tra empori sociali, mense, comunità di recupero, strutture di accoglienza per minori, ragazze madri e anziani, San Vincenzo, Caritas, e Centri di Solidarietà, che assistono 85mila persone bisognose in tutto il Veneto. Una «famiglia» che, fino all’ultimo, ha riempito di orgoglio Biondani.

Da sempre estremamente sensibile verso le persone in difficoltà, la «scintilla» che aveva acceso in lui l’idea di fondare il Banco Alimentare del Triveneto (oggi del Veneto) era scoccata nel 1993, quando, raccontava al nostro giornale, aveva «visto in una discarica buttare via bancali di sughi solo perché c’era un’etichetta rovescia. Dopo pochi giorni ad una cena ho conosciuto Marco Lucchini, figura di riferimento del Banco Alimentare a Milano. E da lì siamo partiti con Francesco Benini e Emanuela Lucchini» e altri amici imprenditori e un magazzino improvvisato, che in un primo momento non era altro che casa sua. Il messaggio di bene «Se aiuti gli altri», era il suo mantra, «troverai sempre qualcuno che aiuta te».

Per questo con la moglie Rita aveva dato vita all’altra sua creatura, in cui credeva molto e a cui pure si dedicava ancora con continuità: l’associazione RG (Rita e Guido), che si occupava di ritirare i tappi di plastica e di macinarli, destinando il ricavato a varie realtà legate all’ong Avsi, soprattutto a una scuola in Kenya. Un esempio di umiltà, bontà e umanità, quello di Guido Biondani, che rappresentano un tesoro prezioso da custodire con tenacia. I funerali i svolgeranno nella chiesa di San Massimo con ogni probabilità nel pomeriggio di mercoledì. •.