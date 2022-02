Verona entra nella Veneto Film Commission: «Un volano per il turismo e la cultura»

A pochi mesi dai set internazionali ospitati in città, ‘Love in the Villa’ di Netflix e ‘Il ritorno di Casanova’ di Gabriele Salvatores, Verona entra nella Fondazione Veneto Film Commission, creata nel 2019 dalla Regione Veneto. Parteciperà quindi a scelte e strategie in tutti gli ambiti di azione, dalla promozione alla formazione, dalla consulenza resa alle imprese cinematografiche e agli operatori di settore, fino alla partecipazione nei festival.

Questa mattina è stato presentato ufficialmente il nuovo socio dall’assessore regionale alla Cultura Cristiano Corazzari.

Solo nel 2021 sono state 83 le autorizzazioni concesse per girare sul territori scaligero, dalle trasmissioni televisive ai filmati industriali. Due i film: “Love in the villa” e “Il ritorno di Casanova”. Ben 11 gli spot pubblicitari, dal servizio fotografico per il film “West side story” di Steven Spielberg, alla promozione di nuove auto elettriche, giovanili e adatte ai centri storici, fino alle campagne delle compagnie telefoniche nazionali. E poi 10 videoclip di altrettanti cantautori, sette i cortometraggi, altrettanti i docufilm e 14 trasmissioni.

"Questa collaborazione". ha detto il sindaco Federico Sboarina, "creerà un canale strutturato e preferenziale che metterà a frutto il nostro potenziale. E darà vita a una sinergia nuova tra Verona e l'industria cinematografica. Attrarre nuove produzioni significa non solo amplificare l'immagine di Verona quale volano del turismo e di cultura, ma anche creare un indotto parallelo che alimenta l'economia cittadina nel resto dell'anno. Troupe, attori, maestranze che restano in città sono fonte di reddito per le nostre attività e imprese”.